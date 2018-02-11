لندن: قالت وزيرة بريطانية الاحد ان حكومتها المنقسمة حول بريكست، ستوضح "رؤيتها" من المسألة مؤكدة بذلك معلومات صحافية.

وقالت بيني موردونت وزيرة الدولة المكلفة التنمية الدولية العضو في حكومة تيريزا ماي لبي بي سي "اعتقد ان ما يريده الرأي العام هو رؤية، امر ملموس وهذا ما سيحصلون عليه".

واضافت "علينا ان نعطي للمؤسسات وللهيئات الاخرى فكرة عما علينا توقعه".

وستلقي رئيسة الوزراء ووزراء مداخلات حول بريكست في الاسابيع المقبلة في محاولة لاظهار جبهة موحدة.

وسيلقي وزير الخارجية بوريس جونسون المدافع عن بريكست، "خطاب وحدة" الاربعاء.

وستفصل ماي الشراكة التي تريدها مع الاتحاد الاوروبي في المجال الامني، على ان تختتم سلسلة المداخلات بخطاب مهم حول رؤيتها للعلاقة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي.

