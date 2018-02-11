الرئيس السوادني عمر البشير يقيل مدير المخابرات ويعيد صلاح قوش إلى المنصب

تعيين مدير جديد للمخابرات جاء بعد قمع الاحتجاجات على رفع أسعار المنتجات الغذائية

عين الرئيس السوداني، عمر البشير، مديرا جديدا لجهاز المخابرات والأمن الوطني، هو صلاح عبد الله محمد صالح، خلفا للمدير السابق محمد عطا.

ولم تقدم وكالة الأنباء الرسمية "سونا"، التي أوردت النبأ، تفاصيل عن قرار تعيين صلاح - المعروف كذلك باسم صلاح قوش - الذي أصدره البشير.

وقال الرئيس السوداني خلال لقاء جماهيري بمدينة بورتسودان يوم الخميس الماضي إنه سيسخر كل موارد الدولة من أجل محاربة المفسدين وإنه سيلجأ لخطة بديلة في حال لم تنجح خطته الرامية للقضاء على المفسدين.

وكان صلاح مديرا للمخابرات سنوات طويلة، قبل أن يخلفه عطا نفسه في عام 2009.

وتأتي تنحية عطا في ظل مواجهات بين أجهزة الأمن والمشاركين في احتجاجات شعبية شهدتها البلاد عقب رفع أسعار المنتجات الغذائية في يناير/ كانون الثاني الماضي.

فقد خرج متظاهرون إلى الشوارع في الأسابيع التالية لارتفاع الأسعار بسبب تخلي الحكومة للقطاع الخاص عن استيراد الحبوب.

وتدخل جهاز المخابرات وقوات مكافحة الشغب لفض تجمعات المتحجين في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى من البلاد.

وتعتقل المخابرات العديد من زعماء المعارضة، منذ يناير/ كانون الثاني، بهدف منع توسع الاحتجاجات.