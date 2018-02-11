القاهرة: قرر المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام في مصر الاحد وقف برنامج "SNL بالعربي" الترفيهي اعتبارا من اليوم بسب "مخالفة المعايير الاخلاقية"، حسب بيان للمجلس على موقعه الرسمي.

وافاد البيان "قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف برنامج (S.N.L) بالعربي اعتبارا من اليوم" على قناة اون تي في.

وتابع ان "البرنامج دأب على استخدام الألفاظ والعبارات والإيحاءات الجنسية التي لا تليق بالعرض على المشاهدين وتخالف المعايير الأخلاقية والمهنية".

وبرنامج "SNL بالعربي" الذي تطلقه شبكة قنوات "اوربيت" و"الشو تايم" الاماراتية هو النسخة العربية من البرنامج الاميركي "ساترداي نايت لايف" الذي يعتمد على عرض مجموعة من الاسكتشات الكوميدية الساخرة واستضافة المشاهير والفرق الموسيقية.

ويعرض البرنامج في مصر على قناة "اون تي في" الفضائية المصرية الخاصة.

والقرار ليس الاول من نوعه في فرض الرقابة على البرامج التلفزيونية في مصر.

فقد صدر حكم بسجن احدى المذيعات في تشرين الأول/أكتوبر الماضي ثلاث سنوات لادانتها بخدش الحياء العام اثر برنامج تقدمه على قناة خاصة حول حق المرأة في أن تصبح اما دون زواج.

كما واجه الاعلامي باسم يوسف العام 2014 "ضغوطا" حسب قوله جعلته يوقف "البرنامج" الذي كان يعرض على قناة "سي بي سي" الفضائية الخاصة قبل ان يغادر البلاد.