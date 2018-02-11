القمة العالمية للحكومات... عصف ذهني لخيرة العقول

أكد محمد بن عبد الله القرقاوى رئيس القمة العالمية للحكومات وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات، أن العالم خلال الـ 30 عامًا القادمة سيشهد تطورات أسرع مما شهدته الحضارة فى الأعوام السابقة، مشيرا إلى أن 47% من الوظائف ستختفى فى المستقبل.

من جلسات القمة

وقال الوزير محمد القرقاوى - فى كلمة له أمام القمة العالمية للحكومات اليوم الأحد فى دبي - "إن ما كنا نظن أنه بلا عقل يوشك أن يتفوق على عقول البشرية، فالروبوتات تنجز العمليات المعقدة وهناك آلات تكتب أخباراً صحفية وأبحاثاً علمية فإن كل هذه الجمادات دبت بها الحياة".

وأضاف: "فى عالمنا اليوم (جوجل) وشركة صينية يستثمران حوالى 80 مليون دولار فى الذكاء الاصطناعي؛ لأنه نفط المستقبل وحجم استثمارات الذكاء الاصطناعى يفوق استثمار النفط، ونحن نتوقع من خلال الذكاء الصناعى إضافة 15 تريليون دولار بحلول 2030 للناتج العالمى وهذا يضاهى أضعاف مبيعات النفط".

وأكد أن الاستعداد للمستقبل عنصر أساسى لكل دولة تريد البقاء ضمن العالم الحديث وعدم استشراف الدول للمستقبل هو بمثابة نهايتها، مضيفا "نحن نحاول صياغة الإجابة على تساؤلات تدور حول ما سيغير العالم مستقبلاً"

وأشار إلى أن القمة هذا العام تناقش العملات الرقمية الجديدة وتأثيرها على الاقتصاد وكيفية إعادة كتابة التاريخ فى عصر الدول الحديثة، وخلال 3 أيام سيكون هناك جوائز لأفضل الخدمات التى تقدمها الحكومات على مستوى العالم وجائزة أفضل وزير على مستوى العالم.

4000 شخصية إقليمية وعالمية

وتستمر "القمة العالمية للحكومات"، حتى الثلاثاءء، بمشاركة واسعة تضم 150 متحدثاً في 114 جلسة، وحضور أكثر من 4000 شخصية إقليمية وعالمية من 139 دولة.

وقد شارك في القمة الحكومية العديد من الحكومات من كل انحاء العالم منها الأمم المتحدة وغيرها العديد من المنظمات العالمية، حيث ان الجلسة الرئيسية للقمة الحكومية تناقش الخدمات الرائدة في المدن العالمية، تحت شعار استشراف حكومات المستقبل.

وشهدت القمة إطلاق المنصة العالمية لصنع السياسات الحكومية الهادفة الى احداث اثر ايجابي في حياة الناس.

كواليس القمة

وشهدت القمة عدداً من التحولات والتوسع في نطاقها هذا العام، حيث تم تحويلها إلى حراك عالمي لخير الشعوب، وتشمل القمة في دورتها الخامسة أول وأكبر تجمع دولي لخبراء ومختصين في مجال السعادة، ومنتدى التغير المناخي والأمن الغذائي، ومنتدى الشباب العربي.

وتحدث رجل الأعمال الإماراتي عبدالله ناصر المنصوري المدير التنفيذي لشركة النصر القابضة والتي تضم تحتها 16 شركة تعمل في نطاق واسع في القارتين الاسيوية والافريقية ..وقال: "انطلقت من الإمارات ارض الخير مستلهما من نجاحاتها ومن سيرة قيادتها معادلة النجاح على جانب الاستفادة من البيئة الاستثمارية المتميزة المتوفرة.. واصفا سر النجاح بالأيمان العميق بالفكرة التي تبني عليها طموحك مستلهمين ذلك من سيرة "القائد المؤسس" الذي آمن بفكرة الاتحاد منذ البداية.. داعيا الشباب إلى السير على الاستلهام من هذه النجاحات وتغيير نمط حياتهم للأفضل ليسهموا في تقدم الإمارات".

أما الدكتورة نوف حسن المعيني الشابة الإماراتية التي تحدت ظروفها الصحية وهزمت الإعاقة بثبات وهي الآن أول طبيبة إماراتية إستشارية في تخصص الأشعة.. فقالت أنها خرجت من معركتها مع مرض نادر استغرق علاجها 3 سنوات وقد بترت قدماها وبعض أصابع يدها لكن شيئا لم يغير نظرتها للحياة ولم يثن عزيمتها في مواصلة التقدم نحو أحلام وأهداف حددتها منذ الصغر وهي الآن أقوى مستلهمة في عزيمتها مسيرة قيادة الدولة المظفرة.. مشيرة إلى الدعم الكبير التي تلقته من الدولة أثناء فترة صراعها مع المرض خاتمة حديثها أن لا شيء في العالم يضاهي الإمارات.

كما تحدث سايغن يلشين ألماني الجنسية المدير التنفيذي ومؤسس "sellanycar.com" أول وأكبر مشتر للمركبات في الشرق الأوسط والتي يزورها يوميا أكثر من 10 الآف شخص واستعان بخدماتها 20% من قاطني الإمارات..

وأوضح يلشين أنه وصل الإمارات عام 2009 ولم يتعدى عمره 24 عاما حينها وقال انه نظر للإمارات بأنها أرض للفرص وما يميزها أنها تتعلم من تجارب الدول فتأخذ افضلها وتتجنب الوقوع في أخطاء تلك الدول أثناء تجاربها..

وقال إن أكثر ما ساعدني أنني استطيع أن اعمل وفق ذهنية الحكومة الإماراتية المستند للتوسع في استخدام التقنيات الذكية وما يساعدنا وجود المزايا الحكومية التقنية والتطبيقات الذكية المستخدمة هنا وعلى نطاق واسع.

الإمارات بيئة استثمارية

وقال ماغنوس أولسون سويدي المؤسس والعضو المنتدب في "كريم" لخدمات نقل الركاب والمتخصصة بتقديم خدمات التوصيل من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الجوالة الذكية والتي انطلقت من دبي عام 2012 أنه انطلق من الإمارات ليصل اليوم إلى أكثر من 100 دولة حول العالم بأكثر من 20 مليون زبون و500 ألف سائق.. وقال لعبت حكومة دولة الإمارات دورا بارزا في تشجيع الأعمال وتأسيس بيئة استثمارية جاذبة.. مشيرا إلى عدد من المبادرات الريادية في الدولة التي تمهد الطريق للابتكار والعمل الإبداعي بشكل عام وبشكل خاص للشركات الناشئة.

رونالدو مشحور رجل أعمال سوري ومؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة HYPERLINK "سوق. كوم" التي تأسست في الإمارات عام 2005 يقع مقرها الرئيسي في دبي وتعد حاليا أكبر سوق إلكتروني على شبكة الإنترنت في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط يحمل مشحور درجة الماجستير في الاتصالات الرقمية ودرجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والكمبيوتر من جامعة نورث إيسترن في بوسطن بولاية ماساتشوستس في الولايات المتحدة.

وقال مشحور إنه منذ 2005 عند وصوله للدولة كانت البنية التحتية متوفرة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تعد بيئة حاضنة للاستثمار في المجالات التقنية بتوفر خدمات الانترنت السريعة وسهولة استقطاب الخبراء مما ممكنها لتصبح ارض الإبداع في المنطقة.

الوزيرة الأفضل

الشيخ محمد بن راشد يسلم وزيرة المالية الإندونيسية جائزة أفضل وزيرة فى العالم

وعلى هامش القمة أعلن في دبى اليوم فوز وزيرة المالية الإندونيسية سرى موليانى اندراواتى بجائزة أفضل وزيرة فى العالم وذلك خلال القمة.

ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط فقد جاء فوز الوزيرة الإندونيسية نظراً لما حققته من إنجازات تمثلت فى زيادة الشفافية فى السنوات الخمس الماضية بنسبة 3%، وانخفاض ديون أندونيسيا بنسبة 50%، وتحقيق أعلى مستوى للاحتياطات الاندونيسية (50 مليار دولار).

وقام بتسليم الجائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى .

مع الوزيرة الباكستانية

ومن جهة أخرى، قالت كريستين لادغارد المدير العام لصندوق النقد الدولى اليوم الأحد إن التقلبات الحادة فى أسواق الأسهم وغيرها خلال الأيام القليلة الماضية غير مقلقة، لأن النمو الاقتصادى العالمى قوى والتمويل المتاح كاف.