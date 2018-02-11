وزراء دفاع دول التحالف الدولي سيناقشون في روما مصير الجهاديين المعتقلين بسوريا

روما: يجتمع وزراء دفاع 14 دولة مشاركة في التحالف الدولي المناهض للجهاديين في سوريا والعراق، الثلاثاء في روما لمناقشة كيفية متابعة عملهم المشترك وبخاصة ما يتعلق بمصير مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية المعتقلين بسوريا.

وقال وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس الاحد في الطائرة التي تقلّه الى روما "ان المعركة لم تنته بعد".

واشارت كاثي ويلبارغر المسؤولة بالبنتاغون الى ان محور النقاش سيكون المسألة الشائكة المتمثلة بمصير اجانب انضموا لتنظيم الدولة الاسلامية كالجهاديَّين البريطانيَّين اللذين اعتقلتهما قوات سوريا الديموقراطية في كانون الثاني/يناير.

وقالت ويلبارغر وهي مسؤولة عن ملف الامن الدولي بوزارة الدفاع، للصحافيين المرافقين لماتيس "نحن نعمل مع التحالف بشأن مسألة المقاتلين الأجانب المعتقلين، ونتوقع ان يعود هؤلاء الى بلادهم".

والولايات المتحدة ليست راغبة بأن يتم الابقاء على الجهاديين المعتقلين، داخل الاراضي السورية، ذلك أن الوضع غير مستقر بما فيه الكفاية لضمان عدم تمكنهم من حمل السلاح مرة أخرى، ولانّ مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديموقراطية تكاد تصبح مكتظة.

من جهتهم يعقد وزراء خارجية دول التحالف الدولي اجتماعا الاثنين في الكويت.