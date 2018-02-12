21 قتيلا في اليوم الاول من أضخم كرنفال في بوليفيا

لاباز: أعلنت الشرطة البوليفية الأحد مقتل 21 شخصا وإصابة 72 آخرين بجروح في حوادث متفرقة وقعت في أورورو (جنوب شرق) السبت في اليوم الأول من أضخم كرنفال في البلاد ينظم في هذه المدينة سنويا ويستقطب مئات آلاف الزوار.

وقالت الشرطة ان الحادث الاكثر دموية نجم عن انفجار قارورة غاز واوقع ثمانية قتلى و47 جريحا.

من جهته قال مسؤول في وزارة الصحة ان المصابين بجروح خطرة نقلوا الى مستشفيات العاصمة لاباز.

وكانت الحكومة توقعت تدفق حوالى 400 ألف زائر الى اورورو، المدينة البالغ عدد سكانها نصف مليون نسمة والتي يقصدها سنويا مئات الآلاف للمشاركة في هذا الكرنفال الذي يعتبر اضخم مهرجان فولكلوري وديني في البلاد