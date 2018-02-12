الإمارات تطلق منطاد «خادم الحرمين الشريفين»

دبي: أطلق فريق منطاد الإمارات، أول من أمس، في المملكة العربية السعودية، منطاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تقديراً من قيادة دولة الإمارات وشعبها لجهود خادم الحرمين الكبيرة في المحافظة على المكاسب الخليجية والعربية في مختلف المجالات.

وقال رئيس منطاد الإمارات الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري، إن «رسالة وجهود خادم الحرمين الشريفين الإنسانية الكبيرة وصلت إلى جميع أنحاء العالم من خلال حرصه على نشر الاستقرار والأمن في دول المنطقة»، مشيراً إلى أن دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة أكدت على ركيزة العلاقات الأخوية العميقة بين البلدين، ونشر السلم الإقليمي والدولي، والمحافظة على مكتسبات الأمة العربية والإسلامية أجمع. وأشار المنصوري إلى أن إطلاق منطاد خادم الحرمين الشريفين، هو نتاج الغرس المستمر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لروح الأخوة ومحبة الأوطان في نفوس أبناء وشباب الإمارات، وحثهم على نشر رسالة المحبة والتعاون والإخاء بين شعوب وأبناء مجلس التعاون، وجميع شعوب العالم.

وأوضح أن منطاد خادم الحرمين الشريفين سيشارك برسالته الإنسانية في العديد من دول العالم خلال احتفالاتها؛ بهدف التعريف بمكانة خادم الحرمين الشريفين في قلوب أبناء الخليج والأمة العربية والإسلامية.

ولفت إلى عزم منطاد الإمارات على إطلاق مهرجان وملتقى دولي يتوج باسم خادم الحرمين الشريفين، وبمشاركة دولية واسعة خلال الدورة 39 لقمة مجلس التعاون الخليجي، ليعكس من خلاله الفريق قوة ومتانة مجلس التعاون الخليجي.