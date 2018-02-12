بروفيسور يخسر وظيفته بعدما أصرّ: أستراليا ليست دولة

إيلاف من دبي: لم تتردد إحدى الجامعات الأميركية بطرد بروفيسور، بعدما رسّب طالبة لأنها كتبت أن أستراليا دولة. فالمعلومة بالنسبة للبروفيسور المحاضر في جامعة جنوب نيو-هامبشاير الأميركية تقول إن "أستراليا ليست دولة"، وعدا ذلك فراسب!



ونقل موقع بازفيد أن الامتحان كان يتمحور حول دراسة مقارنة للسلوكيات الاجتماعية بين أميركا ودولة أخرى. وكان للطالبة البالغة من العمر 27 عاماً أن اختارت أستراليا لتكون الدولة الأخرى التي ستقارن بينها وبين الولايات المتحدة

وقد قارنت الطالبة بين عادات استخدام الأستراليين لمواقع التواصل الاجتماعي وتلك لدى الأميركيين، ليقوم بعدها البروفيسور بإعطائها علامة صفر يرسّبها بالمادة.



تعقيباً، أصدرت الجامعة الأميركية بياناً جاء فيه أنها تأسف لما حدث بين الطالبة والبروفيسور بعد قيامها بفتح تحقيق بالأمر، وأضافت الجامعة انها تتمنى للرياضيين الأستراليين كل التوفيق في الألعاب الأولمبية الشتوية الجارية حالياً في كوريا الجنوبية.