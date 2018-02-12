ادارة ترمب تحدد الاثنين الخطوط العريضة لخطة استثمارية في البنى التحتية

واشنطن: تُحدّد ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترمب الاثنين الخطوط العريضة لخطتها الاستثمارية البالغة قيمتها 1,5 تريليون دولار لتحديث البنى التحتية المتقادمة في البلاد.

وكان ترامب قد اقترح هذه الخطة خلال خطابه الاول امام الكونغرس عن حال الاتحاد في اواخر يناير المنصرم.

وقال ترمب وقتذاك "سنبني طرقا وجسورا وطرقا سريعة وسككا حديدية ومجاري مائية، جديدة وبراقة في سائر انحاء البلاد، وسنفعل ذلك بقلوب اميركية وسواعد اميركية وعزم اميركي".

من جهته قال مسؤول في البيت الابيض ان "البنية التحتية هي بكل تاكيد جزء اساسي من عمل اقتصادنا". وشدد على ان "النجاح الاميركي هو الى حد كبير ثمرة البنية التحتية الجيدة الموجودة لدينا تاريخيا".

والبنية التحتية المتقادمة مكلفة للاقتصاد الأميركي. فالازدحام المروري الذي يؤثر بشكل خاص على قطاع النقل البري، يُكلّف أكثر من 120 مليار دولار سنويا وفقا لهنري بيتروسكي من جامعة ديوك.