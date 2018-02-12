GMT 7:30 2018 الإثنين 12 فبراير GMT 7:33 2018 الإثنين 12 فبراير  :آخر تحديث
تقدر ميزانيتها بحوالي 0.48% من الميزانية الفيدرالية

ترمب يعتزم وقف تمويل «ناسا»

صحافيو إيلاف
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كشف تقرير لصحيفة واشنطن بوست اعتزام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقف تمويل المحطة الفضائية الدولية "ناسا" بحلول عام 2024.

وقال التقرير، إن الإدارة لا تعتزم كف يدها بشكل كامل عن المحطة الدولية، ولكنها تعمل على خطة انتقالية قد تنتهي بخصخصتها.

التقرير اعتمد على وثائق حصلت عليها الصحيفة من وكالة ناسا.

وتمثل ميزانية ناسا 1% تقريبًا من الميزانية الاتحادية للولايات المتحدة منذ أوائل ستينيات القرن الماضي، لكنها ارتفعت ارتفاعًا حادًا لتصل إلى 4.41% في 1966 على خلفية برنامج أبولو.

ومنذ 2012، تقدر ميزانية ناسا بحوالي 0.48% من الميزانية الفيدرالية.


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