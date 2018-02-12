المغرب يضبط اكثر من 500 كلغ من الكوكايين

الرباط: اعلن المغرب الاحد ضبط نحو 541 كيلوغراما من الكوكايين في حاوية وصلت الى الدار البيضاء من اميركا اللاتينية.

واعتقلت السلطات ستة اشخاص مشتبه بهم في القضية بينهم برازيلي يحتمل انه "العقل المدبر لشبكة اجرامية"، بحسب المكتب المركزي للابحاث القضائية التابع للمخابرات الداخلية المغربية .

وضبطت السلطات ايضا خمس سيارات و"كميات كبيرة من الاموال" بالدرهم المغربي وعملات اجنبية اخرى.

وفي بيان قال المكتب انه يجري تحقيقا في شأن شبكة على درجة من "الخطورة" مرتبطة بكارتلات اميركا اللاتينية التي استغلت "موقع المملكة الاستراتيجي كنقطة عبور الى الدول الاوروبية.

وفي العقود الماضية تمكن مهربو المخدرات من فتح طرق جديدة للتهريب الى اوروبا.

وترسل المخدرات من اميركا اللاتينية عبر دول غرب افريقيا .واخيرا عبر شمال افريقيا، وفق تقرير حديث لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وفي السنوات السابقة اعلن المغرب عن العديد من عمليات ضبط الكوكايين.