إغلاق مطار في لندن لوجود قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية

أُغلق مطار "لندن سيتي" بعد العثور على قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية، بالقرب من نهر التايمز.

وسوف يغلق المطار طوال اليوم، كما ألغيت كافة الرحلات، ما يؤثر على 16 ألف راكب، حسب متحدثة باسم المطار.

وقالت شرطة العاصمة إنه قد عُثر على القنبلة يوم الأحد، على رصيف الملك جورج الخامس، خلال أعمال مقررة سلفا فى المطار بشرق العاصمة البريطانية لندن.

وقد أغلق المطار الساعة العاشرة مساء الأحد بالتوقيت المحلي، وقالت الشرطة إنها تعمل مع البحرية الملكية على إزالة القنبلة.

وقال الموقع الإلكتروني للمطار إنه كان من المقرر أن يستقبل المطار 261 رحلة وصول ومغادرة يوم الاثنين. وقد ألغيت 130 رحلة في وقت سابق يوم الأحد.

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BBC أُجلي الناس من العقارات في منطقة بقطر 214 متر

وقال المطار: "ألغيت كافة الرحلات اليوم، لكن بعض شركات الطيران نقلت رحلاتها إلى مطارات أخرى - نقلت سيتي جيت رحلاتها إلى ساوثند، وأليتاليا إلى ستانستيد".

وقد أُخطر الركاب بعدم التوجه إلى المطار لأن المحطة مغلقة، وضرورة الاتصال بشركات الطيران الخاصة بهم.

واعتذر المدير التنفيذي للمطار، روبرت سينكلير، وقال: "أدرك أن هذا يسبب إزعاجا لركابنا، خاصة بعض سكاننا المحليين."

وأضاف: "يتعاون المطار بشكل كامل مع شرطة العاصمة والبحرية الملكية، ويعمل جاهدا على إزالة القنبلة بشكل آمن، والوصول لحل لتلك المشكلة في أسرع وقت ممكن."

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وانتشر بعض موظفي المطار على طريق هارتمان، وهو الطريق الرئيسي إلى المطار، للمساعدة في إعادة توجيه الناس.

BBC قالت الشرطة إنها طوقت عددا من الأماكن على الطرق

ومن بين الخطوط الجوية التي تستخدم مطار لندن سيتي الخطوط الجوية البريطانية، وفلاي بي، وسيتي جيت، وكيه إل إم، ولوفتهانزا، وتتجه الرحلات إلى وجهات محلية وأوروبية.

وقالت الشرطة إنها أخلت منطقة بمحيط 214 مترا، وشمل الإخلاء العقارات داخل هذه المنطقة، في الوقت الذي يقدم فيه مجلس نيوهام سكنا طارئا مؤقتا للسكان.

وقالت شرطة العاصمة: "بينما نسعى إلى تحقيق تقدم في العملية فى أسرع وقت، والحد من الاضطراب، من المهم اتخاذ كافة الخطوات والاحتياطات اللازمة لضمان التعامل مع الأمر بسلام".

وأضافت: "نود أن نشكر جميع المتضررين على صبرهم وتعاونهم".

وقالت الشرطة إنه جرى تطويق عددا من الأماكن على الطرق، ونصحت سائقى السيارات بتجنب الذهاب لتلك المنطقة.

PA وافق وزراء في يوليو/تموز 2016 على خطة لتوسعة المطار بقيمة 400 مليون جنيه استرليني

وقد استخدم الركاب وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن شعورهم بالارتباك والإحباط بعد إغلاق المطار.

ونشر الراكب ريتشارد ماسي تغريدة على تويتر، تحدث فيها عن إلغاء رحلته إلى دبلن. في حين قال مستخدم آخر إنه يحاول حجز رحلة جديدة إلى أبردين.

وخلال العام الماضي، استخدم أكثر من 4.5 مليون مسافر مطار لندن سيتي.

وكان وزراء قد وافقوا في يوليو/تموز 2016 على خطة لتوسعة المطار بقيمة 400 مليون جنيه استرليني، وهي الخطة التي تشمل توسعة المحطة.

وقال المطار إن مليوني راكب إضافي سيتمكنوا من استخدام المطار سنويا بداية من عام 2025، مع إضافة 30 ألف رحلة سنويا.