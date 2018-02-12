نصر المجالي: أمرت السلطات البحرينية بإعادة طبع 17 ألف نسخة من كتاب مدرسي للغة الإنكليزية لوصفه للمياه المحيطة بالجزيرة بـ"الخليج الفارسي ـ Persian Gulf"، وهي تسمية محظورة سياسيًا في المملكة الخليجية وبقية دول الخليج والعالم العربي.

ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عن مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة التعليم، فواز الشروقي، قوله إن "الخطأ عثر عليه خلال توزيع الكتب على التلاميذ ... ويجب على المؤسسة إعادة طبع 17000 نسخة من الكتاب المدرسي بعد تصحيح الخطأ".

وقال إن "الجهات المختصة بالوزارة سلمت المؤسسة المواد والخرائط المناسبة لتضمينها في الكتاب، ومن بينها خارطة للخليج العربي، ولكن عند طباعة الكتاب استبدلت المؤسسة بالخارطة أخرى مكتوب عليها (الخليج الفارسي) بخط صغير جداً".

وأضاف الشروقي أن الوزارة "حملت المؤسسة المسؤولية الكاملة عن هذا الخطأ، وتكاليف إعادة الطباعة". وأشار إلى أن المؤسسة قدمت اعتذارها عن هذا الخطأ، وحضر مندوبها إلى الوزارة ليقدم الاعتذار".

وكلفت وزارة التعليم البحرينية، بحسب ما ذكرته الوكالة الرسمية، "مؤسسة خارجية"، لم تسمِها لطبع الكتب التي تدرس لتلاميذ الصف الثالث الابتدائي، وزودتها بـ"المواد الصحيحة التي تتضمنها الكتب، بما في ذلك خريطة الخليج العربي".

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة التعليم أن المؤسسة تحملت تكلفة إعادة طباعة 17 ألف نسخة من هذا الكتاب بعد تصحيح الخطأ الذي ارتكبته، وتم توزيع الكتب الجديدة المعدلة على المدارس.

وترفض البحرين، ودول الخليج الأخرى الحليفة للولايات المتحدة، استخدام هذا التعبير، المستخدم في اللغة الإنكليزية على نطاق واسع.

وتتهم الدول العربية في الخليج، إيران - التي كانت تعرف في السابق بفارس، وتقع على الجانب الآخر من مياه البحر - بالسعي إلى الهيمنة على المنطقة، وهذا ما تنفيه طهران. وتصر الدول العربية على إطلاق اسم "الخليج العربي" على تلك البقعة الممتدة من المياه.

