تركيا تخسر أكثر من 30 جنديا منذ بدء الهجوم على عفرين

اسطنبول: أعلنت هيئة أركان الجيش التركي الاثنين مقتل 31 جنديا تركيا وإصابة 143 منذ بدء العملية العسكرية التركية على عفرين بشمال سوريا، وذلك بعد يومين من يوم دام سجل أكبر حصيلة يتكبدها الجيش التركي منذ بدء الهجوم.

وأفادت هيئة الأركان على موقعها أن "31 من رفاق سلاحنا سقطوا شهداء و143 أصيبوا" منذ بدء العملية التي أطلقت عليها تركيا اسم "غصن الزيتون" في 20 كانون الثاني/يناير.

وتستهدف العملية العسكرية التركية وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين.

وتعتبر انقرة وحدات حماية الشعب الكردية منظمة "ارهابية" تشكل امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يخوض حركة تمرد منذ ثلاثة عقود ضد السلطات التركية.

غير أن وحدات حماية الشعب الكردية تدعمها واشنطن في حربها ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وتدور المعارك بين الجيش التركي وفصائل سورية موالية له من جهة ووحدات حماية الشعب الكردية من جهة ثانية.

وتكبد الجيش التركي خسائر فادحة في الأيام الأخيرة بدون أن يتمكن من تحقيق تقدم حاسم. وقتل السبت 11 عسكريا في حوادث متفرقة، قضى اثنان منهم بإسقاط مروحية عسكرية تركية.

وإلى الجنود الأتراك، قتل ما لا يقل عن 135 مقاتلا من الفصائل التي تسلحها أنقرة منذ بدء الهجوم، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في المقابل، أعلن الجيش التركي الاثنين "القضاء على ما لا يقل عن 1369 إرهابيا" حتى الآن، وفق حصيلة يتعذر التثبت عنها بصورة مستقلة، وهي أعلى بكثير من حصيلة 153 قتيلا في صفوف وحدات حماية الشعب، التي أوردها المرصد.

كما يشير المرصد إلى مقتل ما لا يقل عن 75 مدنيا في عفرين منذ 20 كانون الثاني/يناير، قضى معظمهم في ضربات تركية، في وقت تؤكد أنقرة أنها لا تستهدف المدنيين.

كذلك، قتل ما لا يقل عن سبعة مدنيين في سقوط قذائف على مدن حدودية تركية في عمليات قصف نسبتها أنقرة إلى وحدات حماية الشعب الكردية.

وقُتل 11 جنديا تركيا السبت في حوادث عدة، وهي اكبر حصيلة قتلى في صفوف الجيش التركي منذ بداية هجومه على الاكراد بشمال سوريا في 20 كانون الثاني/يناير.