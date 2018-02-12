اعتقال شخصين في مصر بتهمة تنظيم حفل لمثليي الجنس

ألقت قوات الشرطة المصرية القبض على شخصين بتهمة التخطيط لتنظيم حفل موسيقي لمجموعة من المثليين جنسيا في محافظة الجيزة جنوبي القاهرة.

وذكر مصدر أمني أن قوة أمنية داهمت مخزنا في الساعات الأولى من صباح يوم السبت الماضي، حيث كان من المقرر تنظيم الحفل وفقا لمعلومات وردت إلى أجهزة الأمن.

وألقت الشرطة القبض على الشخص الذي استأجر المخزن بهدف إقامة الحفل، وكذلك مالك المخزن، وتحفظت على المعدات ومستلزمات الحفل وفرضت الحراسة اللازمة.

وكانت الشرطة المصرية قد بدأت حملة لملاحقة المثليين جنسيا منذ سبتمبر/أيلول الماضي، واعتقلت العشرات بتهمة إشاعة الفسق والفجور، وذلك بعد تنظيم حفل في القاهرة لفرقة مشروع "ليلى" الموسيقية اللبنانية والتي تضم مغنيين مثليين جنسيا بين أعضائها.

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كما أصدرت محكمة مصرية حكما بالسجن ثلاث سنوات في واقعة سابقة على ثمانية أشخاص، لظهورهم في مقطع فيديو قيل إنه لحفل زواج مثليين جنسيا.

ويظهر الفيديو، الذي بُث على موقع يوتيوب، شابين يتبادلان خاتم الزواج على متن قارب بنهر النيل، وأنكر المتهمون الثمانية تهمة نشر الرذيلة وخدش الحياء العام.

وطالبت منظمات حقوقية محلية ودولية السلطات المصرية بالتوقف عن القبض على مثليي الجنس والإفراج عن المقبوض عليهم.

ولا يجرم القانون المصري صراحة المثلية الجنسية، لكن الشرطة المصرية عادة ما تقبض على المثليين بتهم من بينها "الفجور والفسوق والتجديف".