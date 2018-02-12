طالبان باكستان تعلن مقتل مسؤولها الثاني في غارة اميركية

اسلام اباد: قتل الرجل الثاني في طالبان باكستان في غارة لطائرة اميركية بدون طيار كما قال المتمردون الاثنين في بيان فيما يواصل الجيش الاميركي تكثيف هجماته على طول الحدود الافغانية.

وقتل خالد محسود الرجل الثاني في تحريك طالبان باكستان قبيل فجر الثامن من شباط/فبراير في غارة على شمال وزيرستان، واحدة من المناطق القبلية الباكستانية على الحدود مع افغانستان كما قالت الحركة في بيان ارسل بالبريد الالكتروني.

وعين قادة الحركة المفتي نور ولي محسود خلفا له بحسب البيان الذي اكد ان محسود "يثق ثقة عمياء" بزعيم الحركة مولانا فضل الله.

ولم تعلق السلطات الاميركية على الموضوع. ويحظر على الصحافيين دخول منطقة شمال وزيرستان ويصعب التحقق من عمليات القصف على طول الحدود.

ونشر البيان في وقت كثفت الولايات المتحدة غاراتها الجوية شرق افغانستان مستهدفة مختبرات طالبان لانتاج المخدرات ومخابىء مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية. وينوي الرئيس دونالد ترامب بهذه الطريقة ارغامهم على الجلوس الى طاولة المفاوضات.

لكن المتمردين ردوا بعنف وشنوا هجمات في افغانستان وخصوصا كابول اوقعت العديد من الضحايا المدنيين.