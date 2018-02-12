بريطانيا قلقة من أفعال إيران

أعلنت بريطانيا أنها تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لمواجهة اختراق حدودها من قبل سوريا، وذلك في تعليق لوزير الخارجية البريطاني على الغارات الإسرائيلية يوم السبت.

إيلاف: قال وزير الخارجية، بوريس جونسون، إن التطورات على حدود إسرائيل مع سوريا تثير قلق المملكة المتحدة. إننا نؤيد حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها لمواجهة أي اختراق لحدودها.

أضاف: "وتقلقنا أفعال إيران التي تقوّض جهود إطلاق عملية سلام حقيقية. كما حثّ جونسون روسيا على استغلال نفوذها للضغط على النظام وداعميه لتجنب اتخاذ إجراءات استفزازية، ومساندة خفض التصعيد سعيًا إلى التوصل إلى تسوية سياسية أوسع".

غارات

وكانت إسرائيل نفذت قبيل ظهر السبت غارات جوية تلت اشتباكًا إسرائيليًا سوريًا وقع في الصباح، بعدما أسقطت إسرائيل طائرة "درون" إيرانية في الجولان، وشنت غارات في العمق السوري، ما دفع دمشق إلى الرد، وإسقاط طائرة F16 إسرائيلية.

وشنت مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي غارات واسعة ضد 12 هدفًا في منظومة الدفاع الجوي السورية، إضافة إلى 4 أهداف إيرانية في سوريا.

وحذرت إسرائيل، السبت، بأن إيران وسوريا "تلعبان بالنار"، في حين أنها لا تسعى إلى التصعيد، مؤكدة أنها تبقى على استعداد لكل الاحتمالات، بعد تصعيد مفاجئ بينها وبين سوريا. وأفادت المؤشرات الأولية - حسب الجيش الإسرائيلي - بأن إسقاط المقاتلة الإسرائيلية قد يكون تم بنيران سورية.

