النيابة العامة السعودية ستعيّن للمرة الأولى نساء في وظيفة محقق

الرياض: أعلن مكتب النائب العام السعودي الاثنين انه سيعيّن نساء في وظيفة محقق للمرة الاولى في ظل سعي المملكة الى تعزيز عمل المرأة في اطار خطة اصلاحية في مرحلة ما بعد النفط.

وافاد المكتب في بيان نقلته وزارة الإعلام "ان الوظائف الشاغرة متاحة للمرأة كموظفة في النيابة العامة برتبة ضابط تحقيق".وكانت دائرة الجوازات اعلنت أخيرًا انها تلقت 107 الاف طلب لشغل 140 وظيفة شاغرة للنساء في المطارات والمعابر الحدودية.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر في العام الماضي مرسومًا يقضي بالسماح للنساء بقيادة السيارة اعتبارًا من يونيو المقبل في خطوة تاريخية من شأنها ان تسفر عن انضمام نساء الى القوى العاملة في المملكة.

وكان ولي العهد الامير محمد بن سلمان البالغ 32 عامًا اطلق حملة اصلاحات في المملكة المحافظة تحت مسمى "رؤية 2023".

اضافة الى رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة، سمح بفتح دور السينما، اضافة الى المشاركة في سلسلة من النشاطات الترفيهية والرياضية.

لكن لا تزال النساء في السعودية يواجهن عددا من القيود، حيث يتعيّن عليهن الحصول على موافقة من ولي الأمر للدراسة والسفر والقيام بأمور أخرى.