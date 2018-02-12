المغرب: الحكومة تواصل جهود دعم المتضررين من التساقطات الثلجية

تواصل الحكومة المغربية جهود التخفيف من التداعيات السلبية لموجة التساقطات الثلجية الكثيفة والانخفاض الشديد في درجات الحرارة الذي تشهده مناطق عدة في البلاد، حيث استفادت 51.710 عائلة من توزيع المواد الغذائية والأغطية في عدد من الأقاليم، التي تضررت ساكنتها من التساقطات التي لم تشهدها البلاد منذ مدة طويلة.

إيلاف من الرباط: حسب المعطيات التي عمّمتها وكالة الأنباء النغربية (رسمية)، نقلًا عن وزارة الداخلية، فإن عملية تقديم الدعم والمساعدة وفك العزلة، شملت سكان أقاليم كل من «الحوز، والحسيمة، وبني ملال، وأزيلال، وبولمان، شفشاون، وخنيفرة، وإفران، وميدلت، وتاوريرت، وتارودانت، وتازة، وتنغير، وصفرو، وشيشاوة، وجرسيف، والراشيدية وورزازات»، جلها يتمركز في شمال البلاد، إضافة إلى الوسط وجنوب شرق المملكة.

وحسب المصدر عينه، فإن 31.039 شخصًا استفادوا من الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات الميدانية والمتنقلة، من بينهم 22.869 مستفيدًا في كل من إقليم شيشاوة وإقليم تنغير، و8.170 مستفيدًا في إقليم ميدلت.

كما جرى تقديم 403.352 خدمة صحية لفائدة سكان المناطق المعنية عبر تنظيم 2.879 زيارة طبية إلى الوحدات الطبية المتنقلة و83 قافلة طبية. أما في ما يتعلق بتتبع وضعية النساء الحوامل، فقد جرى إحصاء ما مجموعه 3.742 امرأة حامل، تم التكفل بـ 391 منهن (المقبلات على الولادة) بدور الأمومة والمراكز الصحية.

بخصوص عمليات الإنقاذ والإغاثة بوساطة الطائرات المروحية، فقد بلغ مجموع التدخلات بالطائرات المروحية التابعة للدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية ووزارة الصحة أكثر من 25 تدخلًا من أجل إجلاء الحالات الصحية المستعجلة وتوزيع المؤن الغذائية على سكان بعض المناطق المعزولة، خصوصًا مناطق الرحل.

كما سجلت المعطيات نفسها، بأن عملية توزيع حطب التدفئة لفائدة المؤسسات التعليمية بالمناطق الجبيلة، شملت 860 مؤسسة تعليمية، استفاد منها ما مجموعه 275.883 تلميذًا. وأشار المصدر نفسه إلى أنه تم توقيف الدراسة احترازيًا وبشكل موقت في 1.377 مؤسسة تعليمية.

وبخصوص جهود حماية قطعان المواشي عبر دعم أعلافها، فقد استفاد حتى الآن 29.380 فلاحًا من 93.186 قنطار من العلف المدعم، إضافة إلى الشروع في تنفيذ برنامج إضافي للدعم من طرف مصالح وزارة الفلاحة في الأقاليم الـ 22 المحصية وبكمية تناهز 569.666 قنطارًا.

على مستوى البنيات التحتية، أفاد المصدر نفسه، بأنه جرى تعبئة أكثر من 729 آلية لإزاحة الثلوج، 533 منها تم توفيرها من طرف العمالات (المحافظات) المعنية، حيث جرى منذ بداية الموسم الشتوي الحالي التدخل المتواتر لفتح مقاطع طرقية عدة بـ 109 طريق موزعة على 10 طرق وطنية، و23 طريق جهوية، و76 طريق إقليمية على امتداد 5.880 كلم، أما بالنسبة إلى الطرق غير المصنفة فقد تم التدخل على مستوى 67 مقطع طرقي على امتداد 1.002 كلم، وتم فتح 687 كلم، فيما ما زالت الأشغال جارية لغاية الآن بـ 315 كلم.

وأكد المصدر نفسه أن عمليات فك العزلة عن الدواوير (القرى) المعزولة، بلغ عددها خلال الموسم الشتوي الحالي ما مجموعه 526 قرية من أصل 1.205 قرية محصية، مبرزًا أن التدخلات المتكررة لفك العزلة عن هذه القرى، مكنت من تقليص هذا الرقم إلى 65 قرية، فيما جرى منذ بداية الموسم الحالي تأمين الولوجية لأكثر من 263 قرية من أصل 317 صعبة الولوج.

كما أشارت معطيات وأرقام وزارة الداخلية، إلى أن تدخلات المصالح التقنية المختصة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف المراكز والتجمعات السكانية، بلغ عددها داخل الأقاليم المعنية 145 تدخلًا، وتم إصلاح 142 منها، فيما ما زالت الأشغال جارية على مستوى ثلاث نقاط (اثنتين في إقليم ميدلت، وواحدة في إقليم خنيفرة).

أما بخصوص التغطية بشبكة الهاتف، فقد تمت تغطية 1.075 قربة في شبكة الهاتف الخلوي، فيما جرى تأمين الاتصال بالنسبة إلى الباقي (106) من خلال إمداد السلطات المحلية بهواتف مرتبطة بالأقمار الاصطناعية، كما شهدت الشبكة، حسب معطيات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، 6.000 انقطاعًا تم التدخل لإصلاح 5.990 منها.

على صعيد الرصد الجوي، فقد جرى تعزيز شبكة محطات الرصد الجوي والمراقبة بـ130 محطة إضافية موزعة على الأقاليم المعنية، دائمًا حسب المصدر نفسها.

