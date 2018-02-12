GMT 23:09 2018 الإثنين 12 فبراير GMT 23:21 2018 الإثنين 12 فبراير  :آخر تحديث

مقتل 6 عسكريين ومدنيين بالكاميرون برصاص صيادين

أ. ف. ب.
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ياوندي: قتل ستة عسكريين ومدنيان الخميس الماضي برصاص صيادين بلا ترخيص في حديقة وطنية في شمال الكاميرون، بحسب ما اعلن وزير الدفاع جوزيف بيتي اسومو الاثنين.

وقال الوزير في بيان إن "ستة من عناصر قوات الدفاع ودليلين مدنيين" قتلوا "في 8 فبراير (الخميس) اثناء اشتباك مع عدد من الخيالة من الصيادين غير الشرعيين مدججين بالسلاح في حديقة بوبا نجيدا الوطنية".

وفي 2012 تم قتل 128 فيلًا في هذه الحديقة في اقل من شهرين، بحسب الحكومة، في حين قال الصندوق العالمي للطبيعة ان عدد الفيلة كان 480. ونسب الصندوق مجزرة الفيلة الى صيادين غير شرعيين سودانيين وتشاديين.

نشرت الكاميرون منذ مارس 2012 في الحديقة مئة جندي لتأمين هذه المحمية المعروفة بفيلتها. وكان الجنود والمدنيان القتلى الخميس في مهمة اعتيادية في الحديقة في اطار عملية التأمين، بحسب مصادر متطابقة.


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