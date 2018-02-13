الأمن المغربي: الكوكايين المحجوز عالي التركيز

أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية المغربي التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات الداخلية)، أن الخبرة العلمية التي أنجزت على عينات من مخدر الكوكايين المحجوز في ميناء الدار البيضاء، أوضحت أن نسبة تركيز هذا الصنف من المخدرات بلغت 97 بالمائة.

إيلاف من الرباط: أكد المكتب الذي يلقب بـ (FBI المغرب) في بيان صدر اليوم الإثنين، عن وزارة الداخلية، تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، أن نسبة التركيز العالية التي كشفتها الخبرة العلمية، "تؤشر إلى ارتفاع كبير في القيمة المالية للشحنات المخدرة المضبوطة".

يشار إلى أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن بفضل معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الأحد من توقيف ستة أشخاص، من بينهم مواطن برازيلي، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال التهريب الدولي لمخدر الكوكايين، علاوة على حجز 541 كيلوغرامًا من الكوكايين الخام، وخمس سيارات تستخدم في عمليات النقل والتهريب، فضلًا عن مبالغ مالية مهمة بالعملات الوطنية والأجنبية.

وأفاد المصدر عينه أن فرقة مكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية "تواصل تحرياتها في هذه القضية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن الامتدادات الإقليمية والدولية لهذه الشبكة الإجرامية، ورصد ارتباطاتها المحتملة سواء داخل المغرب أو خارجه، فضلًا عن توقيف جميع الأشخاص الذين يشتبه ارتباطهم بهذه الأفعال الإجرامية".