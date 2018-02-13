GMT 3:00 2018 الثلائاء 13 فبراير GMT 6:29 2018 الثلائاء 13 فبراير  :آخر تحديث
بعد استحالة إقناعه بالتنحي عن رئاسة البلاد

الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا يقرر إقالة زوما

صحافيو إيلاف
مواضيع ذات صلة
أنصار حزب المؤتمر الوطني الأفريقي يختارون قائدا لتعويض جاكوب زوما
اجتماع طارئ للمؤتمر الوطني الأفريقي يناقش رحيل زوما
ارجاء خطاب رئيس جنوب افريقيا زوما وسط غموض بشأن مصيره
الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا يرجئ إلى الأربعاء حسم مصير زوما
المعارضة في جنوب افريقيا تطلب التعجيل بقرار رحيل زوما
جاكوب زوما .. الرئيس المتهم بـ"الإدمان على الجنس"
نائب الرئيس الجنوب الأفريقي يعتقد بصدق تهمة اغتصاب وُوجهت للرئيس زوما

قرر حزب "المؤتمر الوطني الأفريقي" الحاكم في جنوب أفريقيا فجر الثلاثاء في ختام محادثات ماراثونية، إقالة الرئيس جاكوب زوما من منصبه كرئيس للبلاد، بعدما فشلت الضغوط التي مارسها على الرئيس لإقناعه بالاستقالة، كما أفادت وسائل إعلام محلية.

إيلاف: قالت وسيلتا إعلام مستقلتان إن المجلس الوطني التنفيذي، المؤلف من 107 أعضاء، والذي يعتبر أعلى هيئة تقريرية في الحزب، خلص فجر الثلاثاء في ختام اجتماع استمر 13 ساعة في فندق خارج العاصمة بريتوريا، إلى "استدعاء" زوما من مهامه الرئاسية.

لم يصدر أي إعلان رسمي عن "المؤتمر الوطني الأفريقي" في هذا الصدد، كما تعذر الاتصال في الحال بمسؤولي الحزب لتأكيد هذه المعلومة.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب

إستفتاء

في أخبار