الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا يقرر إقالة زوما

قرر حزب "المؤتمر الوطني الأفريقي" الحاكم في جنوب أفريقيا فجر الثلاثاء في ختام محادثات ماراثونية، إقالة الرئيس جاكوب زوما من منصبه كرئيس للبلاد، بعدما فشلت الضغوط التي مارسها على الرئيس لإقناعه بالاستقالة، كما أفادت وسائل إعلام محلية.

إيلاف: قالت وسيلتا إعلام مستقلتان إن المجلس الوطني التنفيذي، المؤلف من 107 أعضاء، والذي يعتبر أعلى هيئة تقريرية في الحزب، خلص فجر الثلاثاء في ختام اجتماع استمر 13 ساعة في فندق خارج العاصمة بريتوريا، إلى "استدعاء" زوما من مهامه الرئاسية.

لم يصدر أي إعلان رسمي عن "المؤتمر الوطني الأفريقي" في هذا الصدد، كما تعذر الاتصال في الحال بمسؤولي الحزب لتأكيد هذه المعلومة.

