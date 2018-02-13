البحرين تشيد بجهود السعودية في خدمة العالمين الإسلامي والعربي

المنامة: أشاد مجلس الوزراء البحريني بما تقوم به السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده، من أعمال جليلة للعالمين الإسلامي والعربي من خلال رعاية الحرمين والتسهيل على قاصدي المشاعر المقدسة فيهما. وأكد مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدت بقصر القضيبية صباح أمس برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أن «من حق السعودية علينا في العالم الإسلامي والعربي شكرها ودعمها على ما تقدمه في سبيل خدمة الحرمين الشريفين ورعاية المشاعر المقدسة».

وشدد المجلس أن الحرمين الشريفين بأيدٍ أمينة صادقة وحكومة لا تدخر جهداً في توفير كل سبل الراحة وتذليل الصعاب أمام الحجاج والمعتمرين، مشيراً إلى أن السعودية «بلد عاهدت على بذل الغالي والنفيس لرعاية المقدسات الإسلامية وخدمة ضيوف الرحمن على مر العصور وصدقت ما عاهدت الله عليه».