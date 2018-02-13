منعها جدها من تناول الطعام فأصبحت هيكلاً عظميًا

نشرت امرأة يابانية صورًا صادمة ومروعة لجسدها، الذي يبلغ وزنه 16 كيلوغرامًا فقط، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وبحسب صحيفة "مترو" البريطانية، أرجعت المرأة اليابانية، التي تعيش في مدينة كيوتو وسط اليابان، السبب في ذلك إلى أن جدها كان يمنعها من تناول الطعام.

وقالت الصحيفة البريطانية إن المرأة التقطت الصور قبل عشر سنوات من دخولها المستشفى، حيث عانت مراراً وتكراراً من التجويع على يد جدها المسيء، الذي كان يركلها في بطنها، ويجبرها على بصق الطعام عندما كان يقبض عليها تتناوله في السر.

ونشرت المرأة، التي تعافت تماماً حالياً، سلسلة أخرى من الصور، بعد أن اتهمها مستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي بتزوير الصور، وحثت الأشخاص الذين يعانون من سوء المعاملة، أو اضطرابات الأكل المماثلة على عدم الانتظار، وقالت: "يجب عليهم أن يطلبوا المساعدة على الفور".