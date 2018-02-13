الكويت: إنطلاق الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش

«إيلاف» من لندن: انطلقت في الكويت صباح اليوم اعمال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش بمشاركة 74 ممثلاً للدول والمنظمات الدولية المساندة حيث اكد تيلرسون ضرورة تقديم الدعم للعراق وتمويله لمنع عودة التنظيم مشددًا على اهمية تعزيز جهود التحالف لمواجهة خطوات داعش في التجنيد والتدريب.

وفي كلمة له خلال افتتاح الاجتماع اكد وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون ان" الحفاظ على الاستقرار في العراق مهم جدا بعد دحر داعش ". وشدد على ضرورة التمويل للعراق لمنع عودة داعش مشيدًا بجهود دول التحالف الدولي في دعم جهود الاستقرار واعادة الاعمار في العراق .

واضاف قائلا "يجب ان لانسمح بعودة داعش مرة اخرى والحفاظ على الاستقرار مهم جدًا بعد دحر التنظيم، كما يجب تعزيز جهود التحالف الدولي لمحاربة خطوات داعش في التجنيد والتدريب".

ومن جهته، دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح الى ضرورة تعزيز النصر على داعش في العراق. وقال "اننا جميعا ندرك حجم الجهود الكبيرة التي تكللت بدحر داعش الارهابي من اراضي العراق وعلينا تحقيق النصر الاكبر في وقت السلم ".

واوضح الصباح ان"المجتمع الدولي مازال يواجه تهديدات امنية وعلينا التعاون جميعا للقضاء عليها".

ويعقد هذا الاجتماع الوزاري في اطار مؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار العراق الذي بدأ اعماله امس ضمن الجهود الدولية المستمرة والتنسيق المشترك في مجال مكافحة الارهاب ومتابعة الاستراتيجية التي رسمها التحالف لمحاربة تنظيم داعش.

‎⁨مؤتمر وزراء خارجية دول التحالف الدولي ضد داعش في الكويت⁩

جلستان علنية وسرية

ويشهد الاجتماع عقد جلستين: الاولى علنية لمناقشة اخر تطورات مواجهة تنظيم داعش في العراق وسوريا .. فيما تناقش الجلسة الثانية السرية مكافحة الارهاب في مناطق العالم عامة ومتابعة جهود التحالف في محاربة داعش خاصة كما قالت الوكالة الوطنية العراقية للانباء في تقرير لها من الكويت اطلعت عليه "إيلاف".

ويضم التحالف الدولي ضد داعش بعد مرور أكثر من ثلاثة اعوام على اعلانه 68 دولة منها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والسويد والدنمارك وايطاليا واسبانيا وهولندا وبلجيكا والنرويج وكندا وتركيا فضلا عن نيوزيلندا وأستراليا كما يضم دولا عربية ممثلة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والعراق والاردن والمغرب الى جانب العديد من المنظمات الدولية المتخصصة.

ويعقد اجتماع اليوم بالكويت بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدها التحالف على نحو دوري طوال السنوات الماضية اذ كانت أولى اجتماعات التحالف في مدينة جدة السعودية يوم 11 سبتمبر 2014 على مستوى وزراء الخارجية اذ اتفقت حينها الولايات المتحدة والسعودية ومصر والعراق والأردن ولبنان وقطر والكويت والبحرين والإمارات وسلطنة عمان على محاربة التنظيم عبر اجراءات عدة منها العمل على وقف تدفق الأموال والمقاتلين اليه.

يذكر ان مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي يعقد اجتماع مواجهة داعش في اطاره انطلق يوم امس الاثنين في الكويت ويستمر الى الغد الاربعاء بمشاركة اكثر من 70 دولة و 1850 شركة وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية برئاسة خمس جهات هي الاتحاد الاوروبي والعراق والكويت والأمم المتحدة والبنك الدولي.

ويهدف المؤتمر الى حشد الزخم لرفع المعاناة عن ملايين النازحين والمتضررين العراقيين من ضحايا الحرب على الارهاب فضلاً عن إعادة إعمار المناطق المحررة من الارهاب والمناطق المحتاجة الى المساعدات.