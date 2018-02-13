المغرب يضغط من أجل تجديد اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي

«إيلاف» من الرباط: في الوقتِ الذي يترقب المغرب بشدّة ما سيسفر عَنْه قرار محكمة العدل الأوروبية، التي من المُنتظر أن تنطق بالحكم النهائي حول اتفاقية الصيد البحري بَيْن المغرب والاتحاد الأوروبي، في 27 فبراير الجاري، كشفت مُعطيات جديدة أن المغرب يقود في الوقتِ الحالي ضغوطاً ومفاوضات عسيرة من أجل إقناع الاتحاد بصحَّة اتفاقية الصيد البحري، والتمكّن من تجديد الاتفاق بَيْن الطرفين، الذي سينتهي العمل به في 14 من يوليو المُقبل.

وكتبت "المساء" أن المفاوضات التي يخوضها المغرب منذ شُهُور، من خلال وزير الفلاحة، عزيز أخنوش، الَّذِي انتقل منذ فترة إلى عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل وعقد بها لقاءات رسميّة مع المفوّض الأوروبي في الشؤون البحريّة والصيد البحري، لقيت رفضاً كبيراً ومقاومة شرسة من طرف خصوم المغرب، المعادين للوحدة الترابية، مشيرة إلى أن جبهة البوليساريو سارعت هي الأخرى إلى شنّ ضغوط كبيرة على الاتحاد الأوروبي من أجل دفعه إلى التراجع عن تجديد الاتفاقية مع المملكة.

فرنسا تعمّق النقص في الأُطر الطبيّة بمستشفيات المغرب

"المساء" كتبت كذلك أن السلطات الصحية بفرنسا أصدرت، اخيرا ، قرارا يقضي بإلغاء المباراة كشرط لالتحاق الأُطر الطبيّة الأجنبية بمستشفياتها، الأمر الذي دفع عدداً من الأطبّاء، من بينهم مغاربة، إلى التفكير في الهجرة إلى فرنسا، خاصّة أمام الإغراءات التي تُقدمها هذه المستشفيات، الأمر الَّذِي ترى فِيه مجموعة من الأوساط المتتبعة للوضع الصحي بالمغرب ضربة جديدة للقطاع العمومي، الَّذِي تم استنزافه من طرف القطاع الخاص، بعد صدور أحكام قضائية لصالحهم تخوّل لهم الخروج إلى القطاع الخاص، حَيْث ستعمل المستشفيات الفرنسيّة على استقطاب عدد مهم من التخصصات الطبيّة، الأمر الَّذِي سيعمق الأزمة التي تعرفها المستشفيات العموميّة.

الفرقة الوطنيّة تحقق في جوازات سفر مشبوهة

الصّحيفة ذاتها كتبت أن الفرقة الوطنيّة للشرطة القضائية تحقق، بتنسيق مع فرقة أمنيّة بالشمال، مع موظفين بمقاطعات حضرية ورجال سُلطة وأعوانها، تبيّن أنهم وراء صدور شهادات إدارية وشهادات للسكنى مزوّرة لتمكين أصحابها من إنْجاز جوازات سفر بمدينة الفنيدق، ومن ثمّة الدخول إلى سبتة المحتلّة.

وأضافت "المساء" ان انتقال الفرقة الوطنيّة للشرطة القضائية الى منطقة الشمال، جاء، بعد تقارير وصلت المغرب من قِبل الجارة الإسبانية تتحدّث عن ضبط ممتهنين للتهريب المعيشي يقيمون بمدن خارج الفنيدق وتطوان، ويحملون جوازات سفر تحمل عناوين قريبة من مدينة سبتة المحتلّة.

ومن المُنتظر ان تطيح التحقيقات، التي انتقلت من أجلها عناصر الفرقة الوطنيّة للشرطة القضائية إلى مُدن بالشمال، برؤوس بالجماعة الترابية والسلطة المحليّة، بعد ان تَم الإستماع إلى رجل أمن بمفوضية الفنيدق ومسؤولين بالسلطة الترابية للمدينة بخصوص تزوير وثائق إدارية، خاصّة شهادات السكنى، والمصادقة على عقود كراء وهمية.

وتشهد المعابر الحدودية بالشمال حالة استنفار بعد أن أعلنت السلطات الإسبانية انها ابتداء من الأسبوع المُقبل ستشرع في تنفيذ قرارها الرامي إلى الوقوف الكُلِّي للتجارة بكل أصنافها بمعابر معيّنة، بما فِيهَا أنشطة ممتهني التهريب المعيشية.

حالة طوارئ مستعجلة بإقليم تنغير

أما "الصباح" فكتبت أن فاعلين مدنيين بإقليم تنغير (جنوب) طالبوا السلطات المركزية بإعلان حالة طوارئ مستعجلة بجميع المناطق التي عرفت تساقطات قياسية في الثلوج، وعزلت عدداً من السكان وسط ظروف جوّية قاسية.

وقال مرصد دادس للتنمية والحكامة الجيدة إن الوضع الحالي يفرض إعلان المناطق الجبلية المحاصرة بالثلوج بشكل عام منطقة طوارئ، مع ما يترتّب عن ذلك من التعبئة الاجتماعية من قبل مؤسسات الدولة، جهوياً ومركزياً، لتوفير الحماية المدنية لهؤلاء المواطنين بشكل مستعجل، قبل أن تتحوَّل إلى مناطق منكوبة.

وأضافت الصّحيفة ذاتها أن المركز أكد على ضرورة إنشاء مؤسسات عمليّة متخصّصة في القضايا المتعلّقة بالجبال على وجه التحديد ومعزولة عن القضايا المتعلقة بالعالم القروي والمناطق الغابوية، بالنظر إلى خصوصية هذا المجال، ثم زيادة الاهتمام بإدارة مخاطر الكوارث في المناطق الجبلية عبر سياسات مستقبلية استشرافية للوقاية والإنقاذ والتخفيف من الأثر، عوض الاكتفاء بالنشرات الإنذارية وتأجيل التدخّل إلى أن تقع الكارثة.

إبنة شرطي ضمن عصابة لسرقة السّيّارات الصّحيفة ذاتها كتبت أن إبنة شرطي ضمن عصابة لسرقة السّيّارات سطت على 11 مركبة، إحداها أمام فيلا مسؤول قضائي بمدينة سلا.

وألقت عناصر الشرطة القضائية بسلا القبض على ثلاثة أشخاص هم أفراد عصابة روعت سكان أحياء مختلفة في الأيام القليلة الماضية، ضمنهم إبنة شرطي تتكلف بمهمة استدراج الضحايا، ساعة واحدة فقط بعد تنفيذ آخر عملية سطو، على سيارة من طراز "بوجو 308" بحي تابريكت، تزامنت مع عشر عمليات سرقة شهدتها المدينة في ظرف أسبوع.

وأضافت "الصباح" أن التحقيقات خلُصت إلى أن العصابة كانت تستعين بالفتاة لاستدراج الضحايا، إذ ربطت المتهمة الاتصال بمهاجر يقيم بالديار الأوروبية واتفقا على اللقاء بحي تابريكت، قادماً من حي الانبعاث بالمدينة ذاتها، ليباغتهما اثنان من أفراد العصابة، أشهرا في وجهيهما السلاح الأبيض، ووضع أحدهما سكيناً على رقبة الضحية قبل أن يستوليا على السيارة ويلوذا بالفرار إلى منطقة سيدي عبد الله.

وزارة التربية الوطنية تُثني على أستاذة وزعت أحذية على تلامذتها

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"أخبار اليوم" التي كتبت أن مصلحة الشؤون القانونية والتواصل بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية نشرت على صفحتها بـ"فايسبوك" صوراً للأستاذة "إيمان كرم" التي تعمل في المدرسة الفرعية الحرادفة التابعة لمجموعة مدارس الزيانية، إقليم سيدي بنور (وسط)، رفقة تلامذتها الذين وزعت عليهم الأحذية البلاستيكية والجوارب الشتوية، تزامناً مع موجة البرد القاسية الَّتِي تعرفها مناطق المغرب، وأثنت على المبادرة الإنسانية للأستاذة إزاء تلاميذها الفقراء.