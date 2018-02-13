السجن 20 عاما للصديقة المقربة لرئيسة كوريا الجنوبية السابقة بتهمة الفساد

سيول: حكم على شوي سون سيل الصديقة المقربة لرئيسة كوريا الجنوبية السابقة الثلاثاء بالسجن 20 عاما لإدانتها بالفساد اثر الفضيحة التي ادت الى اقالة بارك غيون هي.

وادينت شوي سون سيل امام محكمة سيول المركزية بتهمة استغلال السلطة والرشوة والتدخل في شؤون الدولة. وقال القاضي كيم سي يون انه "حكم على المتهمة بالسجن عشرين عاما".

وكانت شوي استغلت علاقاتها الخاصة التي اقامتها منذ فترة طويلة جدا مع بارك لارغام شركات على التبرع باموال لمؤسسات كانت تشرف عليها، كما قال القاضي.

واضاف انها قبلت مبلغ 14 مليار وون (13 مليون دولار) من عملاق الاتصالات "سامسونغ" وشركة "لوتي" الكبرى في مجال مبيعات التجزئة كما "تدخلت في شؤون الدولة بشكل واسع النطاق".

وتابع القاضي ان "جرم المتهمة كبير" كما انها لم تظهر اي ندم على افعالها.

ولم تبد شوي التي ارتدت معطفا ازرق عليه رقمها في السجن، اي رد فعل عند صدور الحكم.

وحكم على شين دونغ بن رئيس مجلس ادارة مجموعة لوتي، خامس شركات كوريا الجنوبية، بالسجن سنتين ونصف السنة وتم توقيفه خلال الجلسة لانه كان في اطلاق سراح بكفالة خلال فترة المحاكمة.

وحكم ايضا على مساعد بارك السابق ان جونغ-بيوم بالسجن ست سنوات.

وفجرت الفضيحة التي تورطت فيها الرئيسة السابقة وصديقتها احتجاجات واسعة العام الماضي أفضت الى عزل الرئيسة في آذار/مارس. وتجري محاكمة منفصلة للرئيسة، بدأت في ايار/مايو الماضي.

وأقال البرلمان بارك في كانون الاول/ديسمبر 2016، وثبتت المحكمة الدستورية هذا القرار في مطلع اذار/مارس ما أدى الى رفع الحصانة عنها.