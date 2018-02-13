منفذ الاعتداء بشاحنة في ستوكهولم يعترف بالذنب في مستهل محاكمته

ستوكهولم: اعترف المنفذ المفترض للاعتداء بشاحنة الذي اسفر عن خمسة قتلى في نيسان/ابريل 2017 في ستوكهولم، بالقيام بعمل ارهابي لدى افتتاح محاكمته الثلاثاء.

وقال محاميه يوهان اريكسون، ان رحمة عقيلوف، طالب اللجوء الأوزبكي المتطرف، قد "سرق الشاحنة وقادها" باتجاه المارة في شارع تجاري واسع للمشاة في العاصمة السويدية في السابع من أبريل 2017.

وقد قتلت ثلاث سويديات، إحداهن فتاة في الحادية عشرة من العمر، وبريطاني واحد في الحادية والاربعين وبلجيكية واحدة في الحادية والثلاثين، وأصيب عشرة آخرون من المارة بجروح.

وأضاف المحامي "قتل خمسة اشخاص وأصاب عشرة آخرين بجروح"، سعيا منه الى "حمل السويد على تعليق مشاركتها في التحالف المناهض للدولة الاسلامية"، موضحا ان موكله وافق على ان يحكم عليه بالسجن مدى الحياة ثم أن يتم ابعاده، كما ستطلب النيابة العامة.

وكان رحمة عقيلوف بايع تنظيم الدولة الاسلامية قبل يوم من الاعتداء لكن التنظيم الجهادي لم يصدر اي بيان تبن.

وكان عقيلوف، المتهم الوحيد في القضية حتى الان، أجرى عددا كبيرا من الاتصالات الهاتفية، على وسائل الاتصال المشفرة، قبل الاعتداء وخلاله وبعده مع اشخاص لم تعرف هوياتهم.

وقدم الادعاء الثلاثاء لائحة بهذه الاتصالات الهاتفية عبر خدمات واتساب وتلغرام وفيسبوك وزيلو، التي عثر عليها على هواتفه المحمولة.

وقالت النيابة العامة ان 16 من اصل 209 اتصالا، تتسم بأهمية "مباشرة"، وخصوصا على خدمة زيلو التي انضم عقيلوف من خلالها الى محاورين يستخدمون اسماء مستعارة (معاوية ريغاري وأبو عائشة ومحمد وأبو فطيمة، إلخ) في اطار منتدى يحمل اسم "طريق نحو الخلافة الاسلامية".

وأبلغ عقيلوف عددا من هؤلاء المحاورين انه يريد "سحق الكفار".