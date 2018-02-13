تيلرسون: العملية التركية في سوريا أدت الى حرف مسار المعركة

الكويت: حذر وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون في الكويت الثلاثاء من ان العملية العسكرية التركية في شمال سوريا ضد قوات كردية متحالفة مع واشنطن أدت الى "حرف مسار" معركة التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية في شرق البلاد.

وقال تيلرسون في مؤتمر صحافي في ختام اجتماع للدول الاعضاء في التحالف الدولي لمحاربة التنظيم المتطرف "لقد حرفت مسار معركتنا ضد تنظيم الدول الاسلامية في شرق سوريا بعدما انتقلت قوات من هناك باتجاه عفرين" في شمال سوريا.

وتابع "نعتقد انه من المهم ان تعي (انقرة) آثار (العملية العسكرية) على مهمتنا وهي الانتصار على تنظيم الدولة الاسلامية".

وبدأت تركيا في 20 يناير عملية "غصن الزيتون" ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها انقرة "ارهابية" وهي حليفة واشنطن في محاربة تنظيم الدولة الاسلامية.

وفي شرق سوريا، تقاتل قوات سوريا الديموقراطية المدعومة ايضا من واشنطن تنظيم الدولة الاسلامية في اخر الجيوب التي يسيطر عليها في محافظة دير الزور.

ومنذ بدء الهجوم، حذرت تركيا مرارا واشنطن من ان مدينة منبج (على بعد حوالى 100 كلم شرق عفرين) قد تكون هدفها المقبل وتسيطر عليها ايضا وحدات حماية الشعب الكردية الى جانب قوات اميركية.

ودعا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الجنود الاميركيين الى الانسحاب من منبج تفاديا لاي مواجهات مباشرة بين البلدين الحليفين في الحلف الاطلسي.

ويزور وزير الخارجية الاميركي انقرة الخميس والجمعة للقاء نظيره التركي مولود تشاوش اوغلو واردوغان.

