ظهور مثير لعائلة الحكم في الدوحة

خطف ظهور أمير دولة قطر ووالدته الشيخة موزة ووالده الأمير السابق الشيخ حمد بأزياء رياضية كاملة، خلال اليوم الرياضي الذي تعتبر قطر أول دولة تحتفل به في العالم، مختلف وسائل الإعلام ووسائل الاتصال الاجتماعي.

وشاركت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، الشيخة موزة بنت ناصر المسند، والدة الأمير تميم، اليوم الثلاثاء، في فعاليات "اليوم الرياضي".

ورافقت الشيخة موزة، نجلها الثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، حيث بدت في كامل أناقتها في حديقة "أوكسجين بارك" ضمن مؤسسة قطر.

ونشرت الشيخة موزة على صفحتها الخاصة في موقع "انستغرام" صوراً لها أثناء ممارستها بعض الألعاب الرياضية، في ظل حضور أشخاص من مختلف الفئات العمرية. كما شاركت نساء وأطفالاً في المشي، ورياضات أخرى.

وتعتبر قطر أول دولة تحتفل بتنظيم اليوم الرياضي على مستوى المنطقة والعالم، حيث تستعد لهذا اليوم، وتجعله عطلة رسمية مدفوعة الأجر، وبدأت بعض الدول لاحقاً في تنظيم يوم رياضي، نظرًا لأهميته للفرد والمجتمع.

وعلى صعيد متصل، نشرت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وهو يتجول في شوارع الدوحة على متن دراجة هوائية. وشارك أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، ووالداه، في اليوم الرياضي للدولة.

تميم ووالده

وأظهرت صور وفيديوهات نشرتها وسائل إعلام قطرية، الشيخ تميم، مرتديا زيا رياضيًا، ويقود دراجة هوائية رفقة شبان آخرين، وذلك خلال مشاركته في اليوم الرياضي لدولة قطر.

كما نشر الشيخ تميم صورة له عبر صفحته الرسمية في "انستغرام"، وعلق عليها: "في اليوم الرياضي للدولة، تتحول قطر إلى ساحات رياضية في مشهد يظهر الوعي المتنامي بأهمية الرياضة".

وأظهرت مشاهد أخرى، أمير قطر السابق، الشيخ حمد بن خليفة، وهو يمارس رياضة المشي، مع مجموعة من المواطنين، قبل أن يتوقف لحضور سباقات الخيول، والهجن.

حمد بن جاسم يشارك

وشارك رفقة الشيخ حمد بن خليفة، كبار المسؤولين في عهده، وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، الشيخ حمد بن جاسم، إضافة إلى مسؤولين بارزين آخرين.

يذكر أن أمير قطر السابق، حمد بن خليفة، أقر مرسومًا عام 2011 باعتبار يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من فبراير من كل عام، يومًا رياضيًا للدولة.

وتشمل الفعاليات مختلف الرياضات منها ركوب الدراجات والسباحة وكرة القدم وكرة السلة والتنس والتايكوندو وعروض الدفاع عن النفس والكرة الطائرة الشاطئية ومسابقات رياضية مائية وأنشطة وفعاليات بالصالات المغطاة للأندية والاتحاد.



