الاطلسي يبدي حذرًا إزاء مبادرة الدفاع الأوروبية

بروكسل: حذر الامين العام للحلف الاطلسي الثلاثاء من ان مبادرة الدفاع الاوروبية يجب لا تؤدي الى حواجز اقتصادية او تصبح بديلا للحلف، وذلك عشية اجتماع لوزراء دفاعه في بروكسل.

وكرر ينس ستولتنبرغ المخاوف التي عبرت عنها الادارة الاميركية قائلا "هناك بالفعل اختلاف في وجهات النظر"، وذلك خلال مؤتمر صحافي قبل الاجتماع الذي سيحضره وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس الاربعاء والخميس.

كما قالت مسؤولة الامن الدولي لدى وزارة الدفاع الاميركية كيتي ويلبارجر "ندعم المبادرة الاوروبية شرط ان تكون مكملة ولا تنتقص من نشاطات وحاجات الحلف الاطلسي"، مضيفة "لا نريد ان يلغي الاتحاد الاوروبي من وسائل الحلف الاطلسي".

ومن المقرر ان تتم دعوة وزيرة خارجية التكتل فيدريكا موغيريني لتوضح المبادرة الاوروبية. وتابع ستولتنبرغ "يمكن تعزيز الحلف الاطلسي عبر زيادة النفقات والقدرات، لا بد ان تكون (مبادرة) مكلمة وليست بديلة للحلف"، مضيفا "لكن دخول الاتحاد والحلف في منافسة لا معنى له".

واضاف "يجب الا يحل الاتحاد الاوروبي بديلا لما يفعله الحلف"، مشيرا الى انه "من غير الوارد وضع لائحة بحاجات الحلف على صعيد القدرات واخرى للاتحاد. الازدواجية غير واردة".

وحذر ستولتنبرغ ايضا من اغلاق الاسواق العسكرية الاوروبية امام الدول غير الاعضاء في الاتحاد الاوروبي وقال "علينا تفادي اقامة حواجز جديدة داخل الحلف ونأمل بصناعة دفاعية اوروبية اكثر تنافسية فهذا يصب في صالح كل الدول الحليفة للاطلسي".

