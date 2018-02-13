تيلرسون يحذر من ان الازمة مع قطر تؤثر سلبا على أمن الشرق الاوسط

الكويت: حذر وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون في الكويت الثلاثاء من ان الأزمة بين قطر والدول الخليجية تؤثر سلبا على أمن الشرق الاوسط، داعيا الى وضع حد للنزاع الدبلوماسي المستمر منذ اكثر من سبعة اشهر.

وكان تيلرسون يتحدث في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح بعيد انتهاء اجتماع في الكويت لدول التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف.

وقال الوزير الاميركي ان "هذا الشكل من الانقسام يؤدي الى نتائج عكسية بالنسبة الى أمن المنطقة".

ودعا الى انهاء النزاع، مؤكدا ان واشنطن تعمل على "اعادة الوحدة الى مجلس التعاون الخليجي".

وفي الخامس من حزيران/يونيو الماضي قطعت السعودية ودولة الامارات والبحرين اضافة الى مصر علاقاتها مع قطر واتخذت بحقها عقوبات اقتصادية بعدما اتهمتها بدعم مجموعات اسلامية متطرفة، وهي اتهامات ترفضها الدوحة.

وعززت الولايات المتحدة شراكتها مع قطر في خضم الازمة، واشادت مرارا بجهودها في "مكافحة الارهاب"، ووقعت معها عقود تسليح ضخمة بعدما وقعت عقودا مماثلة مع السعودية.