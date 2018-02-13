GMT 18:46 2018 الثلائاء 13 فبراير GMT 18:48 2018 الثلائاء 13 فبراير  :آخر تحديث

تركيا ترفض اتهامات اسرائيل لها بتقديم تسهيلات عسكرية لحماس

أ. ف. ب.
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اسطنبول: رفضت تركيا الثلاثاء اتهامات اسرائيل لها بتقديم تسهيلات عسكرية واقتصادية لحركة حماس الاسلامية الفلسطينية، واكدت انها لا تتسامح حيال اي نشاط على اراضيها يمكن ان يشكل تهديدا لامن دولة اخرى.

وكانت وسائل الاعلام الاسرائيلية نشرت الاثنين نتائج تحقيق لجهاز الامن الداخلي الاسرائيلي "الشين بيت" افاد بان حماس "تقوم بانشطة اقتصادية وعسكرية في تركيا من دون عوائق، لان مسؤولين اتراكا يغضون النظر عن ذلك، لا بل يشجعونه".

واضاف تقرير الشين بيت ان اتراكا "بينهم مقربون من الحكومة" يدعمون نشاطات حماس، من دون تقديم تفاصيل حول نوع هذا الدعم.

ونقل التقرير ايضا ان المواطن التركي جميل تيكيلي الذي يشتبه بتقديمه الدعم لحركة حماس اعتقل في الاول من كانون الثاني/يناير الماضي في اسرائيل قبل ان يطرد الى تركيا.

وافادت وكالة الاناضول التركية للانباء ان تيكيلي وصل الاحد الى تركيا.

واوضح تقرير الشين بيت ايضا انه تبين خلال التحقيقات مع جميل تيكيلي "ان تركيا تشارك في تعزيز حماس عسكريا"، كما نقل ان التحقيقات اتاحت ايضا كشف نشاطات كبيرة في مجال تبييض اموال من قبل حماس في تركيا تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية هامي اكسوي "نرفض هذه الادعاءات التي لا علاقة لها بالحقيقة وتفتقر تماما الى الجدية".

وتابع المسؤول التركي في بيان "من غير الوارد بالنسبة الى تركيا ان تسمح بنشاطات على اراضيها يمكن ان تهدد امن دول اخرى".

وكانت تركيا انتقدت مطلع شباط/فبراير قرار واشنطن بوضع رئيس حركة حماس اسماعيل هنية على لائحتها للمتورطين في الارهاب، معربة عن الامل بالا يؤثر هذا القرار على المساعدة التركية لقطاع غزة الواقع تحت سيطرة حماس.


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