عارضة أزياء تتهم أمير خان بمحاولة التقرّب منها

تضاف تهمة جديدة بالخيانة إلى لائحة التهم الموجّهة من نساء إلى الملاكم المعروف أمير خان، وهي التهمة التي وجّهتها إليه عارضة الأزياء داشة عبد الغني.

إيلاف من بيروت: ما زالت الإدّعاءات الموجّهة ضد نجم "أنا من المشاهير" الملاكم أمير خان مستمرّة، على الرغم من أنّه نفى مرارًا الشائعات التي تتهمّه بالخيانة، قائلًا إن المتّهمين "يدمّرون صورتي واسمي".

في 29 يناير الماضي، توجّه الملاكم المولود في مدينة بولتون إلى الولايات المتحدة، ليستأنف تدريبه على الملاكمة في سان فرانسيسكو، بينما ذهبت زوجته الحامل، عارضة الأزياء فريال مخدوم، إلى نيويورك.

لكن الآن، ثمة تقرير جديد يدّعي أن خان كان متورطًا في محادثة مع عارضة أزياء أخرى في الأول من فبراير، وقيل إنها ستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للتقرّب من داشة عبد الغني، عارضة الأزياء المقيمة في نيويورك، ثم طلب منها، وفقًا لما ذكرته "ميرور أونلاين"، أن تزوره في كاليفورنيا، حيث يمكث "وحده مدة أسبوع".

تعجبك لهجتي

كتب لها الرياضي البالغ من العمر31 عامًا: "أنا في سان فرانسيسكو لأربعة أسابيع، لكن سأكون وحدي أسبوعًا"، متابعًا أنّه يرغب في رؤيتها.

وفقًا للعارضة البالغة 27 عامًا، بدأ تبادل الغزل المزعوم مع خان بعدما تجادلت معه حول إحدى صوره عن "عشاء حلال في عيد الميلاد".

وبينما قالت عبد الغني، وهي مسلمة أيضًا، إنها حذّرت الملاكم من هذه الصورة، فقد أدّت رسالتها إلى بدء محادثة مع خان المتزوج، الذي أراد أن يتعرّف إليها أكثر، وأمطرها بالمجاملات.

صرّحت العارضة: "بدأ بعد ذلك يطرح أسئلة متعددة حول خلفيّتي ومكاني وعمري وعملي". حتى إنها زعمت أن خان كتب لها مرة أن شفتيها تبدوان رائعتين في إحدى الصور، مضيفة أنّها تلقت مكالمة غير متوقعة منه، حيث أخبرها أنّه اشتاق إلى صوتها الجميل.

وأشارت داشة إلى أنّها لم تتوقع اتصاله، وشعرت بالارتباك، فأجابت قائلة: "وأنت لديك لهجة جميلة". ثم لمّحت إليه عن حبيبها،

لكن يبدو أن خان لم يفهم، وأجابها: "تعجبك لهجتي إذًا سأتكلّم معك طيلة الليل".

حجبت رقمه

على حدّ قول العارضة، فإنّ خان ألحّ عليها أن تزوره بينما يتدرّب في سان فرانسيسكو، وزوجته الحامل التي تبلغ من العمر 26 عامًا ليست معه.

أضافت: "أنا أعيش في نيويورك، التي تبعد خمس ساعات بالطائرة عن سان فرانسيسكو، أراد مني أن أذهب لرؤيته، قبل وصول زوجته".

وكما اتضح، فإن داشة لم تعجبها الفكرة، فحجبت رقمه. وصرّحت أنّها بحثت عن معلومات عنه على غوغل، ووجدت أنّه كان يخون زوجته مع الكثير من النساء، وأعربت عن تعاطفها معها.

وفي حين أن الملاكم لم يردّ بعد على الإدّعاءات الأخيرة، فقد دحض في السابق اتّهامات الخيانة التي وجّهتها إليه نساء أخريات.

وأوضح خان أنه "ليس خائنًا"، وأنّه سئم من هذا الوضع. وفي هذا الإطار قال لـ"دايلي ستار": "لماذا يفعل الناس ذلك؟، لماذا يقولون هذه الأشياء؟... بسبب المال. أعتقد أن هذا محزن حقًا، إنهم يدمّرون صورتي واسمي".

أعدّت "إيلاف" هذا التقرير عن "أنترناشونال بيزنس تايمز". الأصل منشورعلى الرابط:

http://www.ibtimes.co.uk/more-shocking-accusations-emerge-against-amir-khan-who-allegedly-texted-model-visit-while-he-was-1660573