ماكرون: فرنسا ستضرب في حال دلائل دامغة عن استخدام سلاح كيميائي في سوريا

باريس: أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الثلاثاء انه في حال حصول فرنسا "على دلائل دامغة عن استخدام اسلحة كيميائية ممنوعة ضد مدنيين" من قبل النظام في سوريا، "فسنضرب".

وقال ماكرون امام جمعية الصحافة الرئاسية "سنضرب المكان الذي خرجت منه (هذه الاسلحة) او حيث تم التخطيط لها. سنضمن التقيد بالخط الاحمر" مضيفا "الا اننا اليوم لا نملك بشكل تؤكده اجهزتنا، الدليل عن استخدام اسلحة كيميائية تحظرها الاتفاقات ضد سكان مدنيين".

وتابع الرئيس الفرنسي "فور توفر الدليل ساقوم بما اعلنته" مع تأكيده بان "الاولوية تبقى لمكافحة الارهابيين والجهاديين".

ودعا ماكرون الى عقد اجتماع دولي حول سوريا "في المنطقة" اذا امكن.

وتابع "لقد تقدمت باقتراحات عدة (...) وانا لا اهجس بان يكون الاجتماع في باريس".