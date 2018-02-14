العراق يكشف عن خسائر بشرية فادحة بحربه ضد داعش

«إيلاف» من لندن: فيما يرعى أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح مساء اليوم إختتام مؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار العراق، فقد كشفت بغداد عن خسائر بشرية مرتفعة تكبدتها خلال الحرب ضد تنظيم داعش.

وقال إبراهيم الجعفريّ وزير الخارجيَّة العراقـيَّ إنَّ وحدة العراقـيِّين في مُواجَهة عصابات داعش الإرهابيَّة كانت عنصراً مُهمّاً في تحقيق النصر، مشيرا الى ان الردّ العراقيّ على الإرهاب ردّ وطنيّ رائع على المُستويين السياسيِّ والعسكريّ بشكل دعا المُجتمَع الدوليّ لأن يقف إلى جانب العراق على الصعد اللوجستيِّة، والأمنيِّة، والسياسيِّة والوقوف في الأمم المتحدة إلى جانبه ما جعلها تخرج بقرارات في مجلس الأمن لصالحه بلغت 15 قراراً.

تضحيات العراقيين خلال الحرب ضد داعش

واضاف الجعفري في كلمة خلال اجتماع التحالف الدوليِّ ضدّ داعش في الكويت على هامش مؤتمر اعمار العراق، بمشاركة ممثلين عن 68 دولة في التحالف، الليلة الماضية، وتابعتها "إيلاف"، أن الحرب ضد الارهاب خلفت 18 الف قتيل و36 الف جريح توزَّعوا على المناطق المنكوبة سواء في الموصل، أم صلاح الدين، أم الأنبار، والمناطق الأخرى، كما خلـَّف خمسة ملايين نازح .

واشار الى ان المنشآت الحكوميَّة تضررت بدرجة بالغة ممَّا يُكلـَّف العراق 36 ملياراً في المنشآت الحكومية، و15 ملياراً في قطاع السكن.. موضحا ان محافظة نينوى الشمالية تضرَّرت إلى درجة أنَّ 90% منها قد تدمَّر، وهي ثاني أكبر مدينة عراقية بينما تصل خسائر التخريب عُمُوماً الى 88.2 مليار دولار.

وشدد الجعفري على أنَّ الإرهاب مشروع هدر مُركَّب: هدر الثروة، وهدر الدم، وهدر الكرامة .. وقال " لذا نحتاج لأن نضع مُعادِلات حقيقـيَّة لهذا الخطر، والوباء الذي لايزال مُستشرياً في مناطق كثيرة من العالم". واضاف ان النصر الذي تحقـَّق في العراق، صحيح.. أنـَّه في ميدان العراق، وصنعته سواعد عراقـيَّة، وهُدِرَت فيه دماء عراقـيَّة، لكنه كان تعبيراً عن إرادة المجتمع الدولي كله.

وعبر عن الامل في "أن تقف دول العالم مع العراق في مرحلة البناء والإعمار للمُدُن التي دمَّرتها عصابات داعش الإرهابيَّة".واشار الى انه منذ أن انطلق التحالف الدوليّ في سبتمبر عام 2014 إلى الآن ما فتر، ولا تردَّد في أن يُسنِد العمليَّات في العراق، لكنَّ العراقـيِّين أخذوا على عاتقهم أنَّ إدارة العمليَّات العسكريَّة كانت على الأرض العراقـيَّة بأيادٍ عراقـيَّة محضة، وهكذا وقفت دول العالم تُسانِد العراق.

لا تغادروا العراق قبل دعمه

وخاطب الوزير العراقي دول التحالف قائلا "لا تغادروا العراق من دون أن تقفوا إلى جانبه، فإنَّ دول العالم التي تمرُّ بحُرُوب لا تـُترَك وحدها، ولكم تجارب قديمة مع دول العالم، ودولكم عندما مرَّت بمثل هذه المِحَن وقفت بقـيَّة الدول إلى جانبها، وساندتها حتى حققت النصر".

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي شارك في مؤتمر الكويت لاعادة اعمار العراق أمس وقال "ان العراق يقف الان منتصراً موحدا قويا ولكن على أنقاض دمار هائل خلفته العصابات الارهابية داعيًا المجتمع الدولي الى دعم بلاده لمواجهة هذا الدمار وتعمير المدن المحررة وعودة النازحين اليها وتحقيق الاستقرار ومنع اي جماعات ارهابية اخرى من العودة اليها".

يذكر ان مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي بدأ اعماله في الكويت الاثنين الماضي ويختتم اليوم الاربعاء ينعقد بمشاركة اكثر من 70 دولة و 1850 شركة وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية برئاسة خمس جهات هي الاتحاد الاوروبي والعراق والكويت والأمم المتحدة والبنك الدولي.

ويهدف المؤتمر الى حشد الزخم لرفع المعاناة عن ملايين النازحين والمتضررين العراقيين من ضحايا الحرب على الارهاب فضلاً عن إعادة إعمار المناطق المحررة من الارهاب والمناطق المحتاجة الى المساعدات.