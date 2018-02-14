غوتيريش يبلغ مجلس الأمن قراره تعيين مارتن غريفيث مبعوثا خاصا الى اليمن

الامم المتحدة: أبلغ الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش مجلس الأمن الدولي الثلاثاء في رسالة اطّلعت عليها وكالة فرانس برس قراره تعيين البريطاني مارتن غريفيث مبعوثا أمميا خاصا الى اليمن خلفا للموريتاني اسماعيل ولد الشيخ احمد الذي رفض البقاء في منصبه بعد انتهاء ولايته.

ولدى اعضاء مجلس الامن الدولي مهلة تنتهي الخميس في الساعة 17,00 (22,00 ت غ) للاعتراض على هذا التعيين. وإذا انقضت هذه المهلة ولم يعترض احد عندها يصبح التعيين ساريا، وهو الامر المرجح لا سيما وان الخيار وقع على الوسيط البريطاني بعد اسابيع من المشاورات، بحسب دبلوماسيين.

ولم يتوصل ولد الشيخ أحمد الذي عيّن في ابريل 2015 الى اي نتيجة لانهاء النزاع بين الحوثيين والسلطات المدعومة من تحالف بقيادة السعودية. وقد أبلغ الامم المتحدة هذا الاسبوع انه لا ينوي البقاء في منصبه بعد انتهاء ولايته الحالية في فبراير 2018.

وكان جمال بن عمر سلف المبعوث الموريتاني استقال في ابريل 2015 بعد فشل جهود دامت اربع سنوات للتوصل الى عملية سياسية انتقالية.

وفي رسالته الى مجلس الامن قال غوتيريش ان غريفيث الذي يدير مؤسسة "المعهد الاوروبي للسلام" ومقرها في بروكسل، يتمتع "بخبرة طويلة في حل النزاعات والتفاوض والتوسط والشؤون الانسانية".

وإذا أقرّ تعيين غريفيث في منصبه الجديد فإن المبعوث الاممي المقبل الى اليمن سيجد نفسه في بلد يعاني من "اسوأ ازمة انسانية في العالم"، بحسب المنظمة الدولية.

وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في الامم المتحدة (أوشا) فان 22,2 مليون يمني (76% من السكان) بحاجة لمساعدة فيما يواجه 8,4 مليون شخص خطر المجاعة.

وتوفي اكثر من 2200 شخص ايضا بسبب وباء الكوليرا الذي ضرب اليمن منذ ابريل 2017، بحسب منظمة الصحة العالمية.