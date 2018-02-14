قاض فدرالي ثان يعلق مرسوم ترمب لالغاء برنامج داكا

نيويورك: علق قاض فدرالي في نيويورك الثلاثاء مرسوم الرئيس الاميركي دونالد ترمب الذي ألغى العمل ببرنامج "داكا" لمنح وضع قانوني لمهاجرين شباب أتوا الى البلاد بشكل غير شرعي عندما كانوا أطفالا.

وكان قاض فدرالي في سان فرانسيسكو علق المرسوم، لكن قرار الثلاثاء يشمل ايضا تكليفا أُطلق بدعم من الادعاء في 17 ولاية.

ويتيح القراران ابقاء العمل بالبرنامج الذي يستفيد منه اكثر من 700 الف شاب وشابة اذ يحميهم من الترحيل في انتظار ان تبت المحكمة العليا في ملفاتهم.

وتنظر أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة الجمعة في الملف بعد تسريع الاجراء وستبت حول امكان قبول القضية، واذا قررت ذلك فليس من المتوقع ان يصدر الحكم قبل نهاية الربيع.

وذكر القاضي في بروكلين في قراره الصادر الثلاثاء بان النقاش ليس حول ما اذا كان يحق للحكومة الغاء برنامج "داكا" بل اذا كانت الحجج القضائية وراء مثل هذا القرار يمكن القبول بها.

فقد كان وزير العدل جيف سيشنز اكد ان البرنامج الذي انشأه الرئيس السابق باراك اوباما في العام 2012 مخالف للدستور الاميركي، الا ان القاضي الفدرالي اكد ان هذه الحجة "غير صحيحة".

وأمهل ترمب عندما اعلن توقيف العمل بالبرنامج في سبتمبر، الكونغرس ستة اشهر من اجل التصويت على قانون لاستبداله، ما يجعل الاجراء مرسوما وليس تشريعا.

الا ان النواب فشلوا في الاتفاق رغم محاولة الديموقراطيين ربط التصويت على الموازنة بالتصويت على برنامج جديد.

وأعلن ترامب ان مفاوضات بدأت بين نواب محذرا من انها "الفرصة الاخيرة" ومذكرا بالمهلة التي حددته والتي تنتهي في الخامس من مارس.

وفي بيان، اشاد مدعي ولاية نيويورك اريك شنايدرمان الثلاثاء بـ"نصر للحالمين" التسمية التي تُطلق على الشباب المستفيدين من برنامج "داكا"، ودليل "على عدم شرعية قرار ادارة ترامب".