تفاعل اعتقال عناصر من القوات المساعدة جراء تورطهم في تهريب المخدرات

«إيلاف» من الرباط: ما زال اعتقال عناصر من القوات المساعدة بِسَبَب قضايا تتعلّق بالتهريب الدولي للمخدرات تتفاعل، حَيْث كشفت مصادر "المساء" أن القيادة الجهوية بالناظور تتَّجه إلى إعفاءات واسعة من المسؤولية على خلفية قضيّة " الكومندان "، التي تفجّرت اخيرا، وأدت إلى اعتقاله بمعيّة أفراد من القوّات المساعدة للاشتباه في تقديم تسهيلات لبارونات مخدرات يقودهم فرنسي من أصل جزائري.

وأبرزت المصادر نفسها أن الاعفاءات الجديدة تأتي بِسَبَب التقصير في المسؤولية للوقوف عن الخروقات التي كشفتها التحقيقات والمعلومات الاستخباراتية، مبرزة في السياق نفسه أن مصطفى مستور، المفتش العام للقوات المساعدة، أمر شخصياً بفتح تحقيق داخلي في تورّط عناصر بالناظور في تزويد تجار مخدرات دوليين بالوقود وتسهيل عمليّة التهريب من السّواحل المتوسطية القريبة من الدريوش وقرية أركمان ورأس الما.

إسبانيا تدعو الى زيادة الدعم المالي للمغرب لمواجهة الهجرة

بلغة غير مسبوقة، خاطب خوسيه أنطونيو نيتو، وزير الدولة لشؤون الأمن الإسباني، الاتحاد الأوروبي، مطالباً بضرورة زيادة الدعم المالي المقدم للمغرب ليضاهي نظيره الموجه لبلد كتركيا والذي يبلغ 3 مليارات يورو.

وأضاف نييتو أنه على الاتحاد الأوروبي المساعدة في تطوير البلدان التي يغادرها هؤلاء المهاجرين، ومن ثم سيتوقفون عن السعي إلى الهجرة الأوروبية، كما ينبغي مساعدة المغرب على إدارة الهجرة، بنفس الطريقة التي تقدمت بها الكتلة لمساعدة اللاجئين السوريين في تركيا.

وكتبت "المساء" أن نييتو لم يتوقف عند هذا الحد، بل دعا إلى التفكير بشكل مستعجل إلى رفع الدعم المالي المقدم إلى المغرب، لأنه يقوم حسب قوله بجهد ويجب الإشادة بِه.

احتمال إلغاء امتياز ولوج الثغرين المحتلّين لسكان تطوان والناظور

أما "الأحداث المغربية" فكتبت أنه ولأول مرة، تعلن مصادر سياسيّة إسبانية عن وجود نقاش داخل الحكومة المركزية الإسبانية، لإنهاء فترة الامتياز الخاصة، الممنوحة لسكان منطقة تطوان والناظور، لولوج الثغرين المحتلين دون الحاجة لتأشيرات الدخول.

وأكدت الصّحيفة ذاتها أن التأكيدات جاءت من آخر اجتماع لرئيس الحكومة، ماريانو راخوي، برؤساء الحكومات المحليّة ضمن ما يسمى ندوة الرؤساء، بحيث أكد راخوي انشغال الحكومة المركزية وحتى بعض دول الاتحاد الأوروبي بما يحدث بالمعابر الجنوبية، وأن هناك عملا حقيقيا لحل المشكل.

وأضافت "الأحداث المغربية" أن ما زاد الطِّين بلة، الفوضى العارمة التي تعيشها هذه المعابر، ومقتل عدد كبير من ممتهني التهريب، رجلاً ونساءاً، على مستوى معبري باب سبتة ومليلية المحتلتين.

معطيات مثيرة حول أخطاء العماري في التزكيات بالمضيق ومرتيل

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"الأخبار" التي كتبت نقلاً عن مصادرها الخاصة، أن إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ارتكب أخطاء بالجملة في التزكيات الخاصة بالمضيق ومارتيل، لكنه التزم الصمت لاعتبارات متعدّدة.

وأكدت الصّحيفة ذاتها أنه كرس لمنطق القبلية داخل الحزب، ورفض الاستماع إلى الأصوات المنادية إلى اعتماد الديمقراطية وبناء مؤسسة حزبية تساهم في ترسيخ قيم النضال والممارسة السياسية، ما انعكس سلباً على نتائج المحطات الانتخابية الجماعية والبرلمانية، وتسبب في فشل رهان الفوز بالمقعد البرلماني خلال الانتخابات الجزئية الأخيرة.

وأضافت "الأخبار" أن الأمور كانت تسير على ما يرام داخل "الأصالة والمعاصرة" بالفنيدق (شمال) حَيْث تم استقطاب أفواج من الشباب والطلبة والعديد من الوجوه السياسية المحلية المعروفة بشعبيتها وتجربتها، لكن عندما حضر موعد التزكية للانتخابات الجماعية، تفاجأ الجميع بأشخاص مدعومين من طرف العماري يوضعون على رأس اللائحة الانتخابية للحزب.