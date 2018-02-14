تعهد أميركي بمساعدات للأردن لخمس سنوات

نصر المجالي: أعلن بيان أميركي عن حصول الأردن على تعهد بمساعدات مالية من الولايات المتحدة لخمس سنوات أخرى وذلك في مذكرة تفاهم تم توقيعها في العاصمة عمّان، وكانت مذكرة التفاهم المماثلة السابقة لثلاث سنوات.

ووقع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الذي يزور الأردن قبل توجهه للكويت في إطار جولته الراهنة، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، على مذكرة تفاهم جديدة بين المملكة والولايات المتحدة بقيمة 6.375 مليار دولار (1.275 مليار دولار سنوياً) ابتداء من العام المالي 2018 وحتى العام المالي 2022.

وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن "هذه أول مذكرة تفاهم غير ملزمة بشأن المساعدات الخارجية الثنائية فاوضت عليها إدارة الرئيس ترامب، في إشارة إلى استمرار التزام الولايات المتحدة باستقرار الأردن وازدهاره وأمنه".

وحضب البيان الأميركي فإن مبلغ 1.275 مليار دولار أميركي سنوياً يمثل زيادة بمقدار 275 مليون دولار سنوياً عن مذكرة التفاهم السابقة لدعم جهود الأردن الرامية إلى تعزيز الرخاء والأمن لجميع مواطنيها.

كما ويؤكد التزام مذكرة التفاهم على الدور المحوري الذي يلعبه الأردن في دعم الاستقرار الإقليمي وحمايته ودعم الأهداف الأميركية، مثل الحملة العالمية لهزيمة داعش والتعاون في مكافحة الإرهاب والتنمية الاقتصادية.

وتحدد مذكرة التفاهم مجالات التعاون المهمة في القطاعين الاقتصادي والدفاع وتدعم بشكل مباشر خطة الإصلاح السياسي والاقتصادي في الأردن مع التخفيف في الوقت علينه من تأثير اللاجئين السوريين والعراقيين على المجتمع الأردني، حسب ما ذكر البيان.