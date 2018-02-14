تيلرسون يلتقي وفد المعارضة السورية في عمان

عمان: التقى وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون الاربعاء في عمان وفدا من هيئة التفاوض السورية المعارضة برئاسة نصر الحريري.

وضم وفد المعارضة في الاجتماع المغلق الذي عقد في احد فنادق عمان الكبرى الى جانب الحريري كل من حسن عبد العظيم رئيس هيئة التنسيق الوطنية السورية وعبد الاله فهد وعباب خليل وفدوى العجيلي من تحالف قوى المعارضة.

وقبل وصول تيلرسون التقى ديفيد ساترفيلد وريتش اوتزن من الخارجية الاميركية اعضاء الوفد السوري وتحدثا معهم حول مؤتمر الحوار السوري في منتجع سوتشي الروسي الذي اختتم اعماله في 31 كانون الثاني/يناير الماضي وأخبروهم بأن الوزير رحب بأفكارهم حول سير ألامور.

ثم وصل تيلرسون الذي صافح اعضاء الوفد وقال "انا سعيد بلقائكم" ثم التقط معهم بعض الصور التذكارية قبل ان يدخلوا في اجتماع مغلق.

وكانت روسيا الداعمة للنظام السوري استضافت في 30 كانون الثاني/يناير الماضي مؤتمرا للحوار حول سوريا في منتجع سوتشي على البحر الاسود، اتفق فيه المشاركون على تشكيل لجنة تقوم باعادة صياغة دستور لسوريا ما بعد الحرب.

وشهد المؤتمر مشاركة مئات السوريين غالبيتهم من الموالين للحكومة مقابل عدد اقل من المعارضين، وانتهت بالاتفاق على تشكيل لجنة لصياغة "اصلاح دستوري".

لكن غاب عنه ممثلو هيئة التفاوض المعارضة المشاركة في مفاوضات جنيف، بالاضافة الى الأحزاب الكردية التي اخذت على موسكو غضها النظر عن هجوم تركيا على منطقة عفرين في شمال سوريا.

وأعلن مبعوث الأمم المتحدة الى سوريا ستافان دي ميستورا في ختام مؤتمر سوتشي أن اللجنة الدستورية المتفق عليها ستضم ممثلين لهيئة التفاوض المعارضة المشاركة في محادثات جنيف.