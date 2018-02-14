أشياء يمكن للسيدات شراؤها وأخرى ممنوعة عليهن!

القاهرة: هناك منتجات ربما لا يمكن للسيدات شراؤها أو اقتناؤها لأسباب معلومة وأخرى غير معلومة وهناك بالمثل أشياء أخرى بات بمقدورهن شراؤها. ويستعرض بهذا الصدد موقع "buzzfeed" قائمة بـ 13 شيئاً بات بمقدور السيدات شراؤها أخيراً و13 شيئاً آخر لا يزلن غير قادرات على شرائها لكونها أشياء رجالية، وكل هذه الأشياء هي كما يلي :

- بات بإمكانهن شراء المنظار، لكن لا يمكنهن شراء قصافة الأظافر الرجالية.

- بات بإمكانهن شراء لوح لعبة ويجا، وليس بلسم الشفاه الرجالي.

- بات بإمكانهن شراء سدادات الأذن، وليست علبة المناديل الورقية.

- بات بإمكانهن شراء كتاب الطهي المزود بوصفات خاصة بهن، وليست المقلاة.

- بات بإمكانهن شراء العلكة المنكهة بطعم توت العليق، وليس علبة من الآيس كريم المخصصة للرجال.

- بات بإمكانهن شراء قطع شوكولاته muesli، وليس هذا الجبن الكريمي.

- بات بإمكانهن شراء تلك الوجبة الشهية من شرائح السلمون، وليست وجبة لحم الضلوع.

- بات بإمكانهن شراء أدوات الأمان التي تتمنى كل السيدات اقتناءها، وليست شماعة الملابس الرجالية.

- بات بإمكانهن شراء نسخة مخصصة لهن من الكتاب المقدس، وليست النسخة المخصصة للرجال فقط.

- بات بإمكانهن شراء لعبة "Cards against humanity" المخصصة لهن، وليس معجون الأسنان المخصص للرجال.

- بات بإمكانهن شراء ذلك الشاي الشهي تماما من ليبتون، وليس شراب الكوكتيل manmosa.

- بات بإمكانهن شراء طاقم المعدات المنزلية المناسب لهن، وليس مُنَعِّم الأقمشة الذي يستخدمه الرجال الذين يمارسون الرياضة فقط.

- بات بإمكانهن شراء كرات الغولف الوردية دائرية الشكل، وليست مناديل الحمام الرجالية.

أعدت "إيلاف" المادة نقلاً عن موقع " buzzfeed"، الرابط الأصلي أدناه :

https://www.buzzfeed.com/genamourbarrett/things-women-can-finally-buy?utm_term=.lrzAqVwqR#.ymMXr3jrp