طائرات تقلع بأقل عدد من الركاب!

القاهرة: رغم تعامل الركاب مع مسألة خلو مقاعد الطائرة أثناء سفرهم من مكان لآخر في بعض الرحلات على أنها أمر ايجابي، وهي بالفعل كذلك بالنسبة لهم، حيث يستمتعوا نتيجة لذلك برحلة هادئة ومسترخية بعيدا عن الزحام، أصوات الشخير التي تصدر من بعض المسافرين وتكدس الحقائب وما إلى ذلك من أمور، إلا أن شركات الطيران تنظر إلى المسألة بشكل مختلف، حيث أنها تتكبد خسائر كبيرة نتيجة لذلك.

وأشار تقرير نشرته بهذا الخصوص صحيفة التلغراف البريطانية إلى أن خلو مقاعد الطائرة يعني خسارة على صعيد العائدات، لأنه إذا انخفض المعدل الخاص بحمولة الركاب PLF دون مستوى معين، فإن شركات الطيران تتعرض لخسائر نقدية.

والأخطر أنه إذا استمرت تلك المشكلة، فإن أعمال شركة الطيران قد تتوقف، ولهذا فإن عمل تلك الشركات من أجل رفع عامل حمولة الركاب أمر يشبه الحصول على أموال بشكل مجاني، لأن الطائرات تضطر للإقلاع بغض النظر عن عدد التذاكر التي قامت ببيعها.

وبالإضافة لذلك، يمكن لشركات الطيران أن تحد من تأثيرها البيئي قليلاً بالوصول لمستوى حمولة الركاب إلى أعلى مستوى ممكن، وهو ما يعني انخفاض الانبعاثات لكل راكب.

ونشرت التلغراف قائمة بأكثر شركات الطيران التي تقلع طائراتها بمقاعد خالية، وهي كالآتي :

- شركة ريان اير – بلغ معدل حمولة الركاب بها 96 % في الفترة بين أبريل وسبتمبر 2017.

- شركة جيت 2 - بلغ معدل حمولة الركاب بها 93.2 % في الفترة بين أبريل وسبتمبر 2017.

- شركة سبايس جيت - بلغ معدل حمولة الركاب بها 92.8 % في الفترة بين أبريل وسبتمبر 2017.

- شركة ايزي جيت - بلغ معدل حمولة الركاب بها 92.1 % في الفترة بين أكتوبر وديسمبر 2017.

- شركة ويز اير - بلغ معدل حمولة الركاب بها 91 % في الفترة بين يناير ويونيو 2017.

- شركة AirAsia India - بلغ معدل حمولة الركاب بها 90.9 % في الفترة بين يناير ويونيو 2017.

- شركة طيران ترانسافيا - بلغ معدل حمولة الركاب بها 89.5 % في الفترة بين يناير ويوليو 2017.

- شركة كي إل إم - بلغ معدل حمولة الركاب بها 88.4 % في الفترة بين يناير ويوليو 2017.

- شركة الخطوط الجوية النرويجية - بلغ معدل حمولة الركاب بها 87.7 % في الفترة بين يناير ويوليو 2017.

- شركة انديغو - بلغ معدل حمولة الركاب بها 87.1 % في الفترة بين يناير ويونيو 2017.

- شركة دلتا – بلغ معدل حمولة الركاب بها 85.6 % في عام 2017.

- شركة هاواي الجوية - بلغ معدل حمولة الركاب بها 85.6 % في الفترة بين يناير ويوليو 2017.

- شركة كاثاواي باسيفيك - بلغ معدل حمولة الركاب بها 84.7 % في الفترة بين يناير ويونيو 2017.

- شركة الخطوط الجوية السنغافورية - بلغ معدل حمولة الركاب بها 84.4 % في الفترة بين أبريل وديسمبر 2017.

- شركة فيولينغ الجوية - بلغ معدل حمولة الركاب بها 84.1 % في الفترة بين يناير ويوليو 2017.

- شركة سبيريت ايرلاينز - بلغ معدل حمولة الركاب بها 83.9 % في الفترة بين يناير ويوليو 2017.

- شركة ساوث ويست ايرلاينز - بلغ معدل حمولة الركاب بها 83.6 % في الفترة بين يناير ويوليو 2017.

- شركة ايبيريا - بلغ معدل حمولة الركاب بها 83.3 % في الفترة بين يناير ويوليو 2017.

- شركة أميركان ايرلاينز - بلغ معدل حمولة الركاب بها 82.6 % في 2017.

- شركة لوفتهانزا - بلغ معدل حمولة الركاب بها 81.6 % في الفترة بين أبريل وديسمبر 2017.

- شركة سويس - بلغ معدل حمولة الركاب بها 81.5 % في الفترة بين أبريل وديسمبر 2017.

- شركة الخطوط الجوية البريطانية - بلغ معدل حمولة الركاب بها 81.2 % في الفترة بين أبريل وديسمبر 2017.

- شركة الخطوط الجوية التركية - بلغ معدل حمولة الركاب بها 78.8 % في الفترة بين يناير وسبتمبر 2017.

- شركة فيرجين أتلانتيك - بلغ معدل حمولة الركاب بها 78.7 % في 2016.

- شركة طيران الإمارات - بلغ معدل حمولة الركاب بها 77.2 % في الفترة بين أبريل وديسمبر 2017.

- شركة أوستريان - بلغ معدل حمولة الركاب بها 76.8 % في الفترة بين أبريل وديسمبر 2017.

- شركة فلاي بي - بلغ معدل حمولة الركاب بها 76 % في الفترة بين أبريل وديسمبر 2017.

أعدت "إيلاف" المادة نقلا عن صحيفة "التلغراف" البريطانية، الرابط الأصلي أدناه

http://www.telegraph.co.uk/travel/travel-truths/airlines-by-average-load-factor/