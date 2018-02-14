الأمير محمد بن سلمان ودميتريف يبحثان المشاريع المشتركة

إيلاف من الرياض: بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومدير صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميتريف، في الرياض اليوم الأربعاء المشاريع المشتركة بين روسيا والمملكة، ودعم العلاقات بين الجانبين.

وذكر بيان صادر عن الصندوق إن الجانبين ناقشا التعاون الاستثماري بين البلدين، بما في ذلك مشاريع بمشاركة الصندوق الروسي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة "أرامكو" السعودية.

ووفقًأ لرويترز، لم يكشف البيان تفاصيل عن المشاريع التي تمت مناقشتها، لكن دميتريف خلال حديثه مع الصحفيين توقع قريبا استكمال الاتفاق مع شركة "أرامكو" للنفط للاستثمار في شركة "أوراسيا دريلينغ" لخدمات حقول النفط.

وعن حجم استثمارات المملكة في روسيا، قال دميتريف إنها تجاوزت ملياري دولار، وأضاف أن المزيد من الشركات الروسية تستثمر في السعودية، ويقابل ذلك أيضا زيادة عدد الشركات السعودية التي تستثمر في روسيا.

جدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي قد أعلن عزمه، مع كبريات الشركات الروسية، المشاركة في إنشاء مشروع مدينة المستقبل (نيوم)، التي أعلن عنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكتوبر الماضي.

