جوهانسبرغ: صرح رئيس جنوب افريقيا جاكوب زوما ان الامر الذي اصدره حزبه المؤتمر الوطني الافريقي له بالاستقالة "جائر جدا" معتبرا انه لم يقم باي عمل يبرر ذلك، وذلك في مقابلة لم يعلن خلالها استقالته لكنه اكد انه سيصدر اعلانا في وقت لاحق الاربعاء.

وقال زوما في مقابلة بثت مباشرة مع قناة التلفزيون الحكومية "اس ايه بي سي" انه "من الجائر جدا ان يطرح هذا الموضوع باستمرار". واضاف "ماذا فعلت؟ ليس هناك احد قادر على اعطائي اسباب"، مشيرا الى المؤتمر الوطني الافريقي.

ولم يعلن زوما استقالته في المقابلة لكنه أكد انه سيتحدث في وقت لاحق الاربعاء.

وصرح زوما "لم أفعل اي شيء سيء (...) لا اتفق مع قرار" المؤتمر الوطني الافريقي. واضاف "اذا قال البرلمان غدا انه لا يريدني فسأرحل".

