GMT 15:07 2018 الأربعاء 14 فبراير GMT 15:12 2018 الأربعاء 14 فبراير  :آخر تحديث

جرح ستة أشخاص في حوادث طعن في باريس

أ. ف. ب.
مواضيع ذات صلة
ترامب للبنتاغون: أريد عرضا عسكريا يفوق عرض فرنسا في يوم الباستيل
تساقط الثلوح يؤدي إلى حالة من الفوضى في فرنسا
فرنسا تتريث في تأكيد حصول هجمات كيميائية جديدة في سوريا

باريس: أكد مصدر أمني لوكالة فرانس برس أن رجلا قام بطعن ستة من المارة في سلسلة اعتداءات غير مبررة على ما يبدو في شمال باريس ليل الثلاثاء قبل ان تعتقله الشرطة في حالة سكر.

وبدأت حوادث الطعن حوالى الساعة 23,00 ت غ في منطقة تكثر فيها نسبة الجرائم وأعداد المشردين، الى الشمال من محطة القطارات "غار دو نور" في الدائرة ال18.

ونقل الجرحى الى المستشفى ولم يصب أي منهم بجراح خطيرة، بحسب ما قاله مصدر الشرطة لوكالة فرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه، مؤكدا معلومات نشرتها صحيفة باريسية.

وتم اعتقال المهاجم بعد ساعتين على وقوع الاعتداءات في الدائرة العاشرة المجاورة وكان "في حالة سكر شديد" بحسب مصدر الشرطة الذي أكد العثور على السكين في مكان مجاور.

ولا تزال السلطات في فرنسا في حالة التأهب القصوى بعد سلسلة من الاعتداءات الإسلامية في السنتين الماضيتين، لكن يبدو ان حادثة ليل الثلاثاء غير مرتبطة بالإرهاب.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب

إستفتاء

في أخبار