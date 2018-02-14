الكويت تعلن عن تعهدات بدفع 30 مليار لاعادة اعمار العراق

الكويت: أعلنت الكويت الاربعاء ان التعهدات حيال العراق بلغت 30 مليار دولار خلال المؤتمر الدولي حول اعادة اعمار هذا البلد الذي دمرته الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية.

وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح الذي تستضيف بلاده المؤتمر في تصريحات للصحافيين ان "التزام المجموعة الدولية حيال العراق كان واضحا خلال المؤتمر" مع مبلغ اجمالي قيمته 30 مليار دولار، اي 20،3 مليار يورو.

واضاف ان "هذا المبلغ نتج عن زخم واسع من مشاركة 76 دولة ومنظمة اقليمية ودولية 51 من الصناديق التنموية ومؤسسات مالية اقليمية ودولية و107 منظمة محلية واقليمية ودولية من المنظمات غير الحكومية و1850 جهة مختصة من ممثلي القطاع الخاص".

وفي أول رد فعل على الاعلان، قال وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري لوكالة فرانس برس "كنا نأمل بمبلغ اكبر".

وكان المسؤولون العراقيون اعلنوا في اليوم الاول من المؤتمر الاثنين ان احتياجات بلدهم تبلغ نحو 88 مليار دولار بينها 22 مليارا في الامد القصير.