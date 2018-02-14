قالت رئيسة وزراء كندية سابقة إن مذيعات الأخبار اللاتي يظهرن بأذرع مكشوفة "يقوّضن من المصداقية والوقار".

وتعرضت كيم كامبل، التي شغلت منصب رئيسة وزراء كندا لفترة قصيرة عام 1993، للانتقاد بعد نشرها تغريدة بهذا الشأن على حسابها على تويتر يوم الثلاثاء.

وأرفقت كامبل رابطا لمقال يقترح أن الأشخاص الذين يرتدون ملابس أكثر ينظر لهم على أنهم أكثر ذكاء.

وأضافت أن المقال يثبت أنها كانت على حق في اعتقادها أنه من "المهين" الظهور على الشاشة بثياب بلا أكمام.

وكان نيك مورغان، مدرب التواصل الأمريكي، قد نشر هذا المقال الذي يستشهد بدراسة تقترح أن الناس يبدون أكثر ذكاء عندما يغطون أجسامهم على نحو أكبر.

وقال مورغان: "على ما يبدو فإننا - نحن معشر البشر - مخلوقات بسيطة؛ إن ظهرت أمامنا بشرة مكشوفة فإننا سنفكر بجسدك. أما إن كنت ترتدين كثيرا من الثياب فسنفكر بعقلك".

وأشار كثير من المعلقين على تغريدة كامبل إلى نساء أمريكيات مثل السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما التي لطالما ظهرت بفساتين بلا أكمام.

لكن كامبل سرعان ما ردت قائلة إن ميشيل أوباما "لا تقرأ الأخبار".