دمشق: أعلنت دمشق تصدي دفاعاتها الجوية الأربعاء لطائرات استطلاع اسرائيلية في أجواء منطقة القنيطرة في جنوب سوريا، في خطوة سبق ان تكررت خلال الايام القليلة الماضية.

وأوردت وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا"، في خبر عاجل "الدفاعات السورية تتصدى لطائرات استطلاع إسرائيلية فوق القنيطرة وتجبرها على مغادرة الأجواء".

وبدأت الأحداث نهاية الأسبوع الماضي بإسقاط الجيش الإسرائيلي طائرة إيرانية بدون طيار تجاوزت الحدود شمالاً، ثم قامت مقاتلات إسرائيلية بضرب أهداف داخل سوريا، منها عربة إطلاق الطائرة الإيرانية، وتعرضت الطائرات الإسرائيلية لنيران مكثفة من الدفاع الجوي للنظام السوري، ما أسفر عن تدمير المقاتلة، وإصابة طيارين إسرائيلين اثنين.

ونقل التلفزيون السوري التابع للنظام عن مصدر عسكري قوله إن الدفاع الجوي تصدى للهجوم الإسرائيلي، السبت الماضي، وأصاب أكثر من طائرة، موضحاً أن الغارات الإسرائيلية استهدفت إحدى القواعد العسكرية في المنطقة الوسطى بسوريا.

واتهمت إسرائيل مرار القوات الإيرانية بالسعي للتمركز عسكريا في جنوب سوريا، بما في ذلك محافظة القنيطرة الحدودية، التي تشمل هضبة الجولان المحتلة من قبل الجيش الإسرائيلي، وذلك بهدف شن هجمات ضد الإسرائيليين من هذه المنطقة.