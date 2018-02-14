17 قتيلًا في إطلاق النار داخل مدرسة في فلوريدا

قُتل 17 شخصًا على الأقل عندما فتح شاب يبلغ من العمر 19 عامًا النار الأربعاء داخل مدرسة ثانوية في جنوب شرق فلوريدا، وفق ما أعلن شريف مقاطعة برووارد، في عملية إطلاق نار هي من بين الأسوأ منذ 25 عامًا في الولايات المتحدة.

إيلاف: تم القبض على مطلق النار، والتعريف عنه بأنه نيكولاوس كروز، المولود في سبتمبر 1998، والذي اعتُبرت منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي بأنها "مقلقة للغاية". وهو كان مسلحًا ببندقية شبه آلية طراز آر-15.

وقال مكتب شريف مقاطة برووارد على تويتر إن "مطلق النار الآن قيد الاعتقال". وقعت الحادثة في مدرسة مارجوري ستونمان دوغلاس الثانوية في مدينة باركلاند التي تقع في الجزء الجنوبي من الولاية.

وذكر المشرف على المنطقة التعليمية في المقاطعة روبرت رونسي لقناة "سي إن إن": يبدو أن الحادثة قد انتهت، مضيفًا "إنه يوم رهيب بالنسبة إلينا". وأعلن مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" أنه يقدم المساعدة إلى الشرطة المحلية في التحقيقات.

وفي وقت سابق وجّه مكتب شريف مقاطة برووارد نداءً عبر تويتر دعا فيه المواطنين إلى "تجنب المنطقة"، فيما نصحت الشرطة الأساتذة والطلاب في المبنى بـ"البقاء محتمين في الداخل حتى تصل إليهم الشرطة".